Do muzea v Humpolci dorazil neandrtálec v životní velikosti

Muzeum dr. Aleše Hrdličky v Humpolci dokončuje modernizaci antropologické expozice. V pondělí se stala její součástí postava neandrtálce v životní velikosti. Pro muzeum ji vytvořili antropoložka Eva Vaníčková z Centra kulturní antropologie Moravského zemského muzea v Brně a sochař Ondřej Bílek. Pracovali na ní dva roky. Slavnostní otevření expozice je plánované na čtvrtek 30. května. Veřejnost si ji poprvé prohlédne o den později při Muzejní noci.

Postava představuje dospělého, asi čtyřicetiletého muže, který měří 182 centimetrů. V reálném životě by vážil přibližně 90 kilogramů, jako figurína je o 40 kilogramů lehčí. Tělo odpovídá kostře, která je také novým exponátem muzea. Výraz tváře žádný konkrétní předobraz nemá. "Trošičku jsme popustili uzdu fantazii," řekla Vaníčková. Humpolecký neandrtálec má modré oči a rezavé vlasy, má piercing a barvou zdobené tělo. "Předpokládáme, že neandrtálci opravdu mohli zdobit svá těla, využívat tetování, barvy, přívěsky a náušnice," řekla Vaníčková.

Výroba postavy začala naskenováním reálného lidského těla a jeho vyfrézováním do polystyrenu. Následovala úprava proporcí odpovídajících neandrtálcům a pokrytí laminátem a silikonem. Silikonové části, které nekryje oděv, mají detailní propracování včetně cév. Realisticky působí i ochlupení, vousy a vlasy.

První antropologická expozice byla v Humpolci instalovaná u příležitosti 100. výročí narození světoznámého antropologa a humpoleckého rodáka Aleše Hrdličky v roce 1969, řekla vedoucí muzea Dagmar Kluchová. Od roku 1989 byla bez obměny. Její modernizace, která má odrážet nejnovější antropologické poznatky, začala na konci roku 2017. "Naznali jsme, že ke 150. výročí Hrdličkova narození by bylo dobré udělat expozici novou," řekla Kluchová.

Novinkou v expozici je kromě postavy neandrtálce také model jeho kompletní kostry, kterou muzeum zakoupilo v USA. Kostra dobře reprezentuje rozdíly, které jsou mezi neandrtálci a sapientním tělem, řekla Vaníčková. Neandrtálci měli kratší končetiny, byli podsaditější a měli robustnější kostru. Lebce neadrtálců dominuje hruškovitý nosní otvor, široké zubní oblouky a výrazné nadočnicové oblouky.

Expozici obohatil i odlitek lebky člověka floreského (homo floresiensis). "Je z doby asi 18 tisíc let před současností a je to taková hobití žena," řekla Vaníčková. Floreský člověk je zmenšeným lidským druhem dorůstajícím výšky kolem 110 centimetrů. "Žádné muzeum v České republice v současnosti tuto lebku nevystavuje," řekla Vaníčková. Nález je podle ní starý jen několik let.

Obměna expozice včetně stavebních úprav stála přes šest milionů korun. Většinu uhradilo město zřizující Městské kulturní a informační středisko, pod které muzeum patří.

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky bylo založeno nejprve jako muzejní spolek v roce 1895 s cílem shromažďovat duchovní a hmotné památky charakterizující oblast Českého Horácka. Plnohodnotné muzeum bylo v budově bývalé školy otevřeno v roce 1968.