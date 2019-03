Do Olomouce zamíří astronaut, který vyvezl do vesmíru krtečka

Do Olomouce zamíří na začátku dubna americký astronaut NASA Andrew Feustel, který má na svém kontě tři vesmírné mise. Na Univerzitě Palackého získá pamětní medaili za popularizaci vědy a za propagaci České republiky v zahraničí. Astronaut, který má vazby na Českou republiku, si s sebou do vesmíru vzal figurku českého pohádkového krtečka a Nerudovu básnickou sbírku Písně kosmické. Do Česka přijede na pozvání Akademie věd ČR. Kromě Olomouce zavítá i do Prahy, Terezína, Ostravy a Brna, informovali zástupci olomoucké univerzity.

Astronaut bude mít v Olomouci 9. dubna dvě besedy určené nejen studentům, ale i široké veřejnosti. Jedna z nich se uskuteční v Laudonově sále v Pevnosti poznání. Astronaut tam zahájí tematickou akci Vesmírný závod, která bude právě o objevování vesmíru. "Připravili jsme symbolické odpálení rakety. Jedná se o popularizační aktivitu, kterou běžně děláme s dětmi před budovou Pevnosti poznání. Pomocí zapálené šňůry z bezpečné vzdálenosti odpálíme malý model rakety s astronautem z 3D tiskárny uvnitř. Následně host zapíchne vlaječku do modelu povrchu Měsíce," uvedl programový ředitel Pevnosti poznání Roman Chvátal.

Se studenty i zájemci o vesmír se Feustel setká také v aule pedagogické fakulty olomoucké univerzity. Tato beseda se uskuteční ve 14.00, v muzeu Pevnosti poznání o čtyři hodiny později. Z kapacitních důvodů je nutné se na obě setkání předem registrovat prostřednictvím registračních formulářů, uvedla mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Do České republiky přiletí astronaut na pozvání Akademie věd ČR i se svou manželkou Indirou Feustelovou, jejíž matka pochází z České republiky, pobývat zde bude mezi 4. až 15. dubnem.

Feustel má za sebou již tři vesmírné mise, na tu poslední se vydal loni v březnu a strávil na ní přes půl roku. Na každou ze svých misí si s sebou bral předměty odkazující na Českou republiku. Vedle figurky Krtka z animovaného seriálu Zdeňka Milera měl naposledy na palubě mezinárodní kosmické stanice u sebe i kopie dvou obrázků z časopisu Vedem, který vydávali chlapci v židovském ghettu vytvořeném nacisty za druhé světové války v Terezíně.

Krtka vzal s sebou do vesmíru podruhé. Poprvé ho měl na předcházející misi, kdy v roce 2011 při letu raketoplánu Endeavour STS-134 prožil na palubě ISS 16 dnů. Na svou první misi v roce 2009 v raketoplánu Atlantis si do svého osobního balíčku přibalil Písně kosmické Jana Nerudy. Feustel strávil ve vesmíru 226 dní, z toho 61 hodin a 48 minut ve volném kosmickém prostoru, uvádí Akademie věd ČR na svých stránkách.