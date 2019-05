Expedice Monoxylon na Melosu naloží sopečné sklo

Expedice Monoxylon III, která by měla do poloviny června dorazit na řecký ostrov Kréta, pokračuje podle harmonogramu. Experimentální archeologové denně urazí více než 30 kilometrů a jsou asi ve čtvrtině cesty mezi pevninským Řeckem a Krétou. Ve čtvrtek ráno byli na jihu ostrova Serifos, na Melosu chtějí naložit sopečné sklo. Sdělil to královéhradecký archeolog a organizátor expedice Radomír Tichý. Plavba z Attiky přes řetězec ostrovů na ostrov Mélos a odtud dál přes ostrov Santorini na Krétu začala 25. května. Námořní trasa expedice měří asi 400 kilometrů.

"Expedice překonala první stovku kilometrů. Stále nacvičujeme střídání posádek za jízdy skrze nafukovací člun. Dodržujeme plánovaný harmonogram. Denní trasa přesahuje 30 kilometrů, kdy každá ze dvou posádek jede dva úseky," sdělil prostřednictvím SMS zprávy Tichý.

Podle něj je s devítimetrovým plavidlem všeobecná spokojenost. "Snažíme se využít plachty. Zatím ale jen s částečnou podporou větru," uvedl ráno Tichý.

Výpravy se účastní 22 lidí, navíc jeden kameraman a lodivod moderní lodi, která člun doprovází. V posádce jsou převážně východočeši, ale také dva Slovinci, jeden Slovák a Řek.

Plavbou po moři mezi ostrovy v Egejském moři v replice pravěkého plavidla chtějí přispět k poznání o šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří. Součástí experimentu má být proto i přeprava nákladu, který dávní kolonizátoři Středomoří mohli mít. To je také důvod, proč na ostrově Mélos naloží obsidián, tedy přírodní sopečné sklo, které se na ostrově těžilo již kolem roku 8000 před naším letopočtem a sloužilo k výrobě různých nástrojů. Ostrov Mélos byl jediným místem v této oblasti, kde se obsidián nacházel. "Naložíme ale náš vlastní obsidián, protože z Mélosu se nesmí odvážet," uvedl Tichý.

Protože šlo o zemědělskou kolonizaci, uvažovali členové expedice i o domácím zvířeti, například ovci, ale od toho upustili.

Expedice navazuje na námořní výpravy hradeckých experimentálních archeologů v dlabaných člunech z let 1995 a 1998. Trasa expedice Monoxylon II v roce 1998 vedla západním Středomořím a téměř výhradně se držela pobřeží. Její členové urazili v devítimetrovém člunu 800 kilometrů. První expedice v roce 1995 přepádlovala 300 kilometrů přes ostrovy napříč Egejským mořem na člunu o délce šest metrů.

Předlohou současného člunu je osm tisíc let staré neolitické plavidlo, které bylo v roce 1994 objeveno v jezeře Bracciano u Říma. Člun, na kterém expedice plula ve Středomoří před dvaceti lety, doznal značných změn. Po odebrání dřevní hmoty je lehčí a rychlejší.