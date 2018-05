Konec konspiracím: Hitler opravdu zemřel v roce 1945

Tým francouzských vědců definitivně vyvrátil všechny různé konspirační teorie ohledně smrti Adolfa Hitlera. Vůdce nacistického Německa opravdu zemřel 30. dubna 1945 ve svém bunkru v Berlíně, potvrdili vědci, kteří se dostali ke zbylým ostatkům: části lebky a pár zubům Hitlera. Informoval o tom server The Washington Post.

Hitlerovy ostatky drželo od samého začátku Rusko. Sověti našli během finálního obkličování Berlína jeho spálené tělo, které dlouho střežila KGB. Teprve až minulý rok dali Rusové svolení týmu francouzských vědců vedeným forenzním antropologem Philippem Charlierem k prozkoumání zbytku ostatků. Ty se skládaly pouze z části prostřelené lebky a pár zubů.

Nyní vědci své závěry publikovali pod názvem Pozůstatky Adolfa Hitlera: Biologická analýza a definitivní identifikace v časopise European Journal of Internal Medicine. A potvrdili to, co bylo zjevné i přes různé konspirační teorie už od samého začátku: Hitler opravdu zemřel na konci druhé světové války ve svém bunkru v Berlíně.

"Neexistují žádné pochyby. Naše studie potvrzuje, že Hitler zemřel v roce 1945," řekl Charlier agentuře AFP. "Neutekl v ponorce do Argentiny. Neschoval se na tajné základně na Antarktidě nebo na temné straně Měsíce," vyvrátil následně konspirační teorie, které se po smrti krutého diktátora objevily.

Jiné časté spekulace zase naznačovaly, že se vůdce třetí říše ukrýval v Latinské Americe, konkrétně ve Venezuele a Kolumbii, kde nakonec svůj život v poklidu dožil.

Charlierův tým také dospěl k již dříve obecně nejvíce potvrzovanému závěru, že Hitler zemřel se svou manželkou Evou Braunovou v tajném bunkru v Berlíně. Nejprve nejspíš opravdu pozřel jedovatý kyanid a následně se střelil do hlavy.

Ve studii, kterou autoři v pátek publikovali, se také píše, že Hitler ve své poslední vůli po vojácích SS požadoval, aby sovětské jednotky nemohly po jeho smrti jeho tělo poškodit nebo nějak zdehonestovat. Jeho podřízení tedy tělo polili benzínem, spálili a zakopali v nedalekém kráteru. Nicméně Sověti tělo přesto našli, provedli pitvu a došli k témuž závěru jako nyní Francouzi: Hitler se zavraždil sám.