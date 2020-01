Lednová obloha nabídne Kvadrantidy i polostínové zatmění Měsíce

Lednová obloha nabídne dva pozoruhodné astronomické jevy. V noci na sobotu vyvrcholí pravidelný meteorický roj Kvadrantidy. Z Česka pak bude 10. ledna možné spatřit i polostínové zatmění Měsíce. V tiskové zprávě o tom informoval Astronomický ústav Akademie věd (AV).

Kvadrantidy získaly název podle již neexistujícího souhvězdí Zední Kvadrant. Bývalo na pomezí souhvězdí Pastýře a Draka, odtud také meteory zdánlivě vylétají. Roj je aktivní od 1. do 6. ledna, nejlepší podmínky pro pozorování nastanou v noci z pátku na sobotu. "Maximum Kvadrantid vychází na ráno v sobotu 4. ledna 2020 v 9.20 SEČ. To znamená, že nejvíce meteorů bude viditelných před rozbřeskem," uvedl astronom Petr Horálek. Lidé by podle něj měli začít sledovat oblohu zhruba hodinu po půlnoci, k ránu by mohlo každou hodinu zazářit až 80 meteorů. Pozorování letos neruší Měsíc.

Mateřským tělesem roje je patrně fragment zaniklé komety. Roku 1490 způsobila meteorický déšť pozorovaný z čínského města Čching-jang, to byl nejspíše také její konec. "Vlivem gravitace Jupiteru se proud roje od Země vzdaluje, takže přibližně za tisíc let už Kvadrantidy lidé pozorovat nebudou," dodal Horálek. Roj je nejlepší pozorovat daleko od měst a světelného znečištění, ideálně v horách.

Už 10. ledna z území Česka lidé uvidí i polostínové zatmění Měsíce. Úkaz mohou pouhýma očima pozorovat zhruba od 19.30 do 20.40. "Nejvýraznější bude ve svém maximu ve 20.10 SEČ, kdy se Měsíc přiblíží shora k plnému zemskému stínu na nejmenší vzdálenost 0,06°," upozornil Horálek. Polostínové zatmění nastává za úplňku, kdy Měsíc prochází v blízkosti stínu Země. "Zatmění nenastává při každém úplňku, neboť dráha Měsíce je vůči rovině zemské dráhy skloněna přibližně o 5° a zemský stín na obloze pokrývá ve vzdálenosti Měsíce kruhovou plochu o úhlovém průměru jen 1,5°. Měsíc proto zemský stín i jeho blízké okolí častěji mine a k žádnému zatmění nedojde, " popsal astronom. Jev je navíc očima patrný pouze v případě, že se Měsíc ocitne opravdu blízko okraje stínu Země. Tentokrát bude polostínové zatmění kontrastnější díky tomu, že lidé spatří potmavnutí na straně Měsíce bez měsíčních "moří".

Další polostínové zatmění Měsíce, ovšem mnohem hůře pozorovatelné, se koná 5. června. Výraznější zatmění nastane až 28. října 2023, úplné bude z Česka viditelné až 7. září 2025.