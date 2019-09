Lepší než CT. Vědci předpoví infarkt s devadesátiprocentní přesností

Vědci z Oxfordské univerzity přišli se speciálně navrženou umělou inteligenci, která dokáže u pacientů předpovědět možný srdeční záchvat. Oproti obvyklým rutinním testům CT, které lékaře upozorňují na možný budoucí infarkt, může být jejich nová technologie až v devadesáti procentech případů přesná. Zprávu přinesl server The Telegraph.

Podle vědců, kteří svou studii publikovali v časopise European Heart Journal, by jejich technologii mohli lékaři ve Velké Británii začít používat už za dva roky a pomoci by mohla až 350 tisícům pacientů ročně.

V současnosti bývají lidé, kteří si u doktora stěžují na bolest v hrudníku, odesláni na skeny CT. Ve čtvrtině případů snímky odhalí v srdci nějakou blokádu, kterou je možné pomocí operace odstranit, a tím tak zamezit potenciálnímu infarktu. Většina pacientů je ale odeslána domů bez jakékoli další léčby, protože snímky nic neukázaly. Přitom později opravdu prodělají srdeční příhodu.

Nová technologie oxfordských vědců má být v nalezení potenciálních blokád úspěšnější. Dokáže detekovat nahromadění tuku či zjizvení kolem srdce, což lékařům pomáhá předpovědět potenciální infarkt v následujících devíti letech, a to až s devadesátiprocentní úspěšností. Těm, u kterých je riziko vysoké, pak mohou být kromě pečlivého monitorování předepsány patřičné léky, jež infarktu zabrání.

Podle profesora Charalambose Antoniadese, který se na Oxfordské univerzitě zabývá kardiovaskulárním lékařstvím, jde o technologii, díky níž mohou lékaři vidět celý obraz, a ne pouze "špičku ledovce".

"Je to nesmírně důležité, protože její užívání bude směřovat k léčbě a zachrání lidské životy. Stroj dokáže přečíst sken a poskytnout přesné informace s konkrétním rizikem pro pacienta. Z toho vzejde, jestli potřebuje nějakou léčbu, či nikoliv. Předpověď infarktu v následujících devíti letech je z 85 až 90 procent přesná," řekl Antoniades na Evropské konferenci kardiologů v Paříži.

Obvykle by se technologie využívaly u lidí ve věku od 40 do 70 let, kteří trpí bolestmi na hrudníku, či u těch, kteří mají obezitu, cukrovku nebo jsou silnými kuřáky, a tudíž je u nich riziko infarktu vysoké.