Na důchod nemyslí, v devadesáti sní o naklonování mamuta

Ani v úctyhodném důchodovém věku devadesáti let nepřestal japonský vědec Akira Iritani snít o naklonování prehistorického druhu mamuta srstnatého. Dvacet let hledal mamutí buňky, a když už to chtěl vzdát, našel jeho tým v sibiřském permafrostu novou naději. Zprávu přinesl server CNN.

Psal se rok 2012 a vědecký tým Iritaniho našel v permafrostu na Sibiři mamutí mládě staré zhruba 28 tisíc let. Mamuta pojmenovali Yuka a Iritani měl po letech neúspěšného hledání zase důvod k radosti.

"Po dvacet let jsem se snažil najít spící mamutí buňky, ale teď, když už mi je devadesát let, tak jsem si pomyslel, že už bych to měl vzdát a pomalu přijmout smrt. Tímto nejnovějším výzkumem jsem nesmírně potěšen. Vypadá to jako kdyby Yuka na mě celou tu dobu čekala, dokud ji nenajdu," citoval server CNN odborníka na reprodukci zvířat a bývalého ředitele Institutu pro pokročilé technologie na Kindai University ve Wakajamě.

Japonští vědci ve spolupráci s těmi ruskými použili proces, při němž nashromáždili 88 jaderných struktur ze svalové tkáně Yuky. Ty následně převedli do takzvaných myších oocytů, které se mohou rozdělit do vajíček nebo do samičích pohlavních buněk ve vaječníku.

"Když jsem v noci v laboratoři sám, díval jsem se pod mikroskop. Byl jsem dojatý, když jsem viděl, jak se buňky pohybují a míchají. V tohle jsme doufal posledních dvacet let," doplnil nadšený Iritani.

Mamut srstnatý, který měl velikost zhruba dnešního slona afrického, vyhynul asi před čtyřmi tisíci lety. Průlom Iritaniho týmu však neznamená, že brzy budeme schopni mamuty naklonovat. Buňky Yuky byly za několik tisíc let značně poškozeny a je třeba lepších vzorků a modernějších technologií, aby mohli vědci odebrat vzorek DNA a vložit ho do sloních vajíček, u kterých naopak bude DNA odstraněna.

"Sbírání sloních vajíček je obtížné, protože musíte brát v potaz zdravotní blaho zvířat. Prozatím můžeme potvrdit, že jsme zaznamenali nějakou aktivitu v myším embryu, ale tento experiment zatím nehodláme replikovat také na sloním embryu," sdělil Kei Miyamoto, člen výzkumného týmu.