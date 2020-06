Na jihu Mexika odhalili největší a nejstarší mayský komplex

Archeologové odhalili na jihu Mexika pozůstatky monumentálního komplexu, který považují za největší a nejstarší dosud nalezenou stavbu mayské civilizace. Informoval o tom tento týden časopis Nature. Komplex, který sloužil zřejmě ke společným rituálním obřadům, byl podle vědců postaven mezi léty 1000 a 800 před naším letopočtem na 1,4 kilometru dlouhém a 400 metrů širokém území.

"Tato oblast je přitom obydlená, není to žádná džungle, ale dosud to místo nikdo neodhalil, protože je příliš rozlehlé a ploché," citovala agentura EFE Takešiho Inomatu z arizonské univerzity, který se na objevu podílel. K odhalení komplexu Aguada Fénix před třemi lety jeho týmu pomohla technologie zvaná Lidar (Light Detection and Ranging).

"Z letadla jsme vysílali laserové paprsky, které pronikaly přes koruny stromů. Jejich odraz nám umožnil objekt trojrozměrně změřit," vysvětlil Inomata, jehož tým při pozemním zkoumání nalezl také řadu předmětů, které tehdejší civilizace používala k dekorativním, náboženským i praktickým účelům. Byly mezi nimi hliněné nádoby či kameny broušené do tvarů zvířat.

Podle ředitelky mexického institutu Adriany Velázquezové jde o důležitý objev, který pomůže objasnit fungování dávné mayské civilizace. "Výzkum sice teprve začal, ale věřím, že přinese důležité informace o politické organizaci Mayů, jejich vnímání světa i o jejich vztahu k Olmékům," řekla serveru BBC Mundo Velázquezová s odkazem na další předkolumbijskou civilizaci Střední Ameriky.

"Obecně se předpokládá, že Mayové se ve společenském uspořádání či architektuře inspirovali u Olméků, ale tento objev může znamenat, že tomu tak nebylo," dodala Velázquezová. "Stále se vedou diskuse o tom, zda olmécká civilizace vedla k rozvoji civilizace mayské, či zda se Mayové vyvíjeli nezávisle na Olmécích," dodal Inomata.

Písmo dosud není rozluštěno

Dávní předci dnešních Mayů, kteří žijí na jihu Mexika v oblasti Yucatánu a v části Guatemaly, Salvadoru, Hondurasu či Belize, vybudovali vyspělou civilizaci, která největší rozkvět zažívala zhruba v letech 250 až 900. Prosluli stavbou pyramid, úspěchy v astronomii (důmyslný kalendář) či v matematice (dvacítkový systém) a měli písmo, jež dosud není zcela rozluštěno.

Olmékové obývali území dnešních jihomexických států Veracruz a Tabasco, vyznávali kult jaguára, znali kalendář a rovněž používali hieroglyfy. Prosluli tesáním obřích kamenných hlav, velkých asi tři metry a vážících kolem šesti tun. Až koncem 30. let minulého století americký archeolog Matthew Stirling popsal, že olmécká civilizace byla starší než mayská, což se později potvrdilo i radiokarbonovou metodou.