Na výlet do plzeňské Techmanie

Techmania Science Center již více než deset let neodmyslitelně patří mezi instituce, které kombinují vědu a zábavu. Stovky interaktivních exponátů, laboratoře, úniková hra pro malé vědátory, ale také první 3D planetárium v České republice - to vše na vás čeká, pokud se sem rozhodnete vypravit. A nejen to! Techmania si na toto léto připravila spoustu novinek a akcí, na které láká již nyní a které by byla opravdu škoda si nechat ujít.

Nová expozice Inženýr

Po několika letech práce odborných konstruktérů, vývojářů, techniků, truhlářů, ale i marketingového a produktového oddělení si můžete užít novou expozici Inženýr, jež představuje obor inženýrství v jeho základním pojetí. Inženýři se při své práci opírají o přírodní zákony, matematiku a technické znalosti. Tvoří nové materiály, staví budovy a mosty, konstruují stroje a zařízení, vytváří chemikálie a léčivé látky.

Exponáty jsou rozděleny do čtyř hlavních okruhů, a to: stavitelství, mechanika, chemický inženýr a elektroinženýr. Ti nejmenší si mohou vyzkoušet své stavařské dovednosti, zahrát si na zedníky nebo architekty. Pro děti od 7 do 10 let je v části mechaniky připravena možnost sestavení hodinového strojku, převodovky nebo závody autíček na dráze.

Starší děti si vyzkouší, zda by se díky svému talentu mohly živit programováním nebo prací s elektrickými obvody jako elektroinženýři, případně vývojem léků jako chemičtí inženýři. Jednotlivé exponáty záměrně nejsou doplněny rozsáhlými popisky a vysvětlivkami, jako jsme byli zvyklí u ostatních expozic. Inženýr totiž bude zaměřen především na řešení problémů vlastními silami a mozkem, s využitím takzvaného Engineering Design Process a dalších odborných postupů, se kterými vám v případě zájmu rádi poradí vyškolení edutaineři. Několik exponátů bylo představeno již začátkem června na pražském Veletrhu vědy, kde návštěvníky nadchla možnost vyzkoušet si programování nebo rozhýbat elektromotor. Součástí expozice je také kino herna v podobě jakéhosi iglú, kde můžete načerpat nové síly při sledování filmů a tematických dokumentů.

Vesmírné dobrodružství v planetáriu

Jak již bylo zmíněno, Techmanie byla první v České republice, která nám nabídla možnost sledovat filmy ve 3D planetáriu. Program je každý den opravdu bohatý a nové filmy přibývají. Toto léto se můžete těšit třeba na novinku s názvem Robinsonka, která vznikla v Hvězdárně a planetáriu Brno.

Film vás zavede do atmosféry staré měsíční základny, kde prožijete dobrodružství s hlavní hrdinkou Sárou a jejími průvodci. Podaří se trosečnici zprovoznit základnu u Hadleyho brázdy, kde před více než sto lety přistála výprava Apollo 15?