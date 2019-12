NASA při tlakovém testu záměrně zničila nádrž rakety SLS

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) záměrně při tlakové zkoušce zničil obří nádrž připravované rakety SLS, se kterou se chtějí Američané vrátit na Měsíc. S výsledkem testu je NASA spokojená, neboť nádrž vydržela výrazně větší zatížení, než na jaké byla konstruována, napsal portál Space.com.

"Záměrně jsme nádrž zatížili extrémními hodnotami a rozbili ji, protože uvedení systémů k bodu selhání nám poskytuje další informace, které nám pomohou stavět rakety chytře," řekl Neil Otte z týmu, který SLS vyvíjí.

Nádrž na kapalný vodík dokázala odolávat 260 procentům letové zátěže po dobu pěti hodin. Následně se objevil defekt, který vedl k roztržení nádrže. Místo, kde se závada objevila, se shodovalo s tím, které inženýři společnosti Boeing na základě analýz předem určili. Výsledek označil šéf NASA Jim Bridenstine za úspěch.

Zkouška byla dalším krokem k dokončení centrální části SLS, která bude rozšířena o dva boční urychlovací stupně. Předpokládá se, že k testovacímu letu by raketa SLS mohla odstartovat v červnu nadcházejícího roku. S návratem astronautů na Měsíc pak NASA počítá v roce 2024. S pomocí SLS chce NASA rovněž vybudovat stanici Gateway na oběžné dráze kolem Měsíce.

