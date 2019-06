Oteplování moří může znamenat konec fish and chips

Existence velkých mořských bezobratlovců je kvůli klimatickým změnám, jež zapříčiňují oteplování oceánů, v ohrožení. Vychází to z nové studie publikované v odborném časopise Philosophical Transactions of the Royal Society B. To by mimo jiné mohlo do budoucna ohrozit například dostupnost tradičního britského pokrmu fish and chips (smažená ryba a hranolky), domnívá se server The Independent.

Oceány se oteplují, což znamená, že spousta mořských druhů je v ohrožení. To se může týkat také základní ingredience typického britského jídla - tresky obecné či jednoskvrnné, jejichž populace klesá, píše The Independent. Nový výzkum analyzoval populaci korýšů v Antarktidě a došel k závěru, že na změny klimatu jsou náchylnější zejména větší mořští tvorové, tedy i tresky.

"Za posledních 50 let klesla v našich oceánech hladina kyslíku o dvě až pět procent a už teď to má na život některých druhů dopad. Mnoho větších mořských bezobratlovců se ve své velikosti zmenší nebo rovnou vyhynou, pokud se nějakým způsobem nepřizpůsobí. To by mělo velký negativní dopad na ekosystémy, jejichž jsou součástí. Je to velký důvod k obavám," podotkl zoolog specializující se na mořský život a spoluautor studie John Spicer z University of Plymouth. V posledních více než třiceti letech se věnuje právě účinkům klimatických změn na život mořských organismů.

Výzkum odhalil, že dýchací soustava u větších druhů korýšů v případě nižší hladiny kyslíku trpí mnohem více než u těch menších. Zároveň ale našel určité evoluční jevy jako například vývoj pigmentů, které zvyšují schopnost krve přenášet kyslík.

"Některé druhy si vyvinuly mechanismy, které kompenzují snížení kyslíku, ale bylo by hloupé upínat naše naděje na tuto 'evoluční záchranu'. Mnoho velkých druhů bude téměř jistě prvními oběťmi oteplování oceánů chudých na kyslík," doplnil Spicer.

Oteplování oceánů škodí především rybám v Severním moři. Právě z této oblasti pochází většina ryb dovážených do Velké Británie, ze kterých se poté stává nedílná součást proslulého pokrmu fish and chips. Pokud však jejich úpadek populace bude i nadále pokračovat, hrozí, že tradiční jídlo bude muset být postupně pozměněno, upozorňoval už v roce 2015 server BBC. Alternativou tresky by pak například mohly být štítník, sépie nebo sardinky, jež žijí v teplejších vodách.