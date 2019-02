Činná sopka v Německu? Vulkán stále ještě vře, tvrdí vědci

Pod hladinou západoněmeckého jezera Laacher See dřímá vulkán, z něhož stále ještě stoupá magma. Podle německých vědců to dokazuje i krátká série zemětřesení, kterou v nedávné době zaregistrovali. Sopka je podle nich stále aktivní, projevuje se to ale pouze bubláním ve vodách jezera. Podle studie zveřejněné v odborném tisku bezprostřední nebezpečí výbuchu nehrozí.

Laacher See leží v malebném prostředí v oblasti zvané Vulkaneifel v Porýní-Falci na západě Německa jižně od Bonnu. Vědci nyní poprvé doložili, že se na jeho dně nachází stále aktivní sopka. Od roku 2013 zjistili osm sérií slabých zemětřesení, z vrchních vrstev zemského pláště tam do zemské kůry podle nich stále proniká tekuté magma. Němečtí vulkanologové o tom píší ve studii zveřejněné v odborném časopise Geophysical Journal International.

"Sopečná činnost v Eifelu nevyhasla, pouze dlouhodobě dříme," tvrdí autoři studie, podle kterých dochází pod hladinou k postupnému plnění magmatických komor. Před posledním výbuchem v oblasti se komory plnily zhruba 30 tisíc let. Magmatické procesy si tedy před erupcí nějaký ten čas žádají, a akutní nebezpečí výbuchu proto autoři studie odmítají.

Odborníci přesto doporučují přehodnocení míry ohrožení obyvatelstva i důkladnější kontrolu a měření stoupajících plynů a okolního zemského povrchu. V Eifelu doložené otřesy v hloubce 40 kilometrů pod zemským povrchem jsou podle studie "největší zemětřesení, která kdy byla v Německu naměřena." Není ovšem zřejmé, jak dlouho už k nim již dochází, podrobná měření totiž probíhají teprve v posledních deseti letech.

Eifel je největší vulkanickou oblastí ve střední Evropě a také tou nejmladší, výbuch sopky pod Laacher See před zhruba 13 tisíci lety byl poslední vulkanickou erupcí v celé oblasti. Pokračující aktivita vulkánu pod jezerem je podle vědců důvodem k tomu, aby byl v Německu zřízen systém dohledu nad sopečnou činností. Němečtí vulkanologové o této možnosti budou diskutovat na zasedání svého svazu již na přelomu února a března.