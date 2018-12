Vědci měří znečištění ovzduší, někde je smog i v lázních

Měření vědců ve čtyřech zemích odhalilo někde až padesátinásobné překračování limitů smogové situace. Toxickým vzduchem trpí i neočekávané lokality, jako jsou horská střediska či lázně. V tiskové zprávě to sdělily společnost Science In a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (PřF UK), které projekt zvaný Conspiro koordinují. V Praze budou od středy do pátku o výsledcích měření znečištění vzduchu malých sídel během topné sezony debatovat evropští odborníci.

Impulzem pro studii byla skutečnost, že lokální topeniště jsou v Evropě jedním ze zásadních zdrojů znečištění. Měření iniciovali čeští vědci. "My máme zkušenost s realizací podobných měření u nás. Není to úplně jednoduchá záležitost, používají se mobilní měřicí aparatury, musíme brát v patrnost rozdílný charakter obcí i například aktuální meteorologické poměry. Postupně jsme však vyvinuli metodiku, jak znečištění proměřit, ve spolupráci s našimi zahraničními partnery jsme ji dopilovali a nyní ji aplikujeme i v jejich vybraných lokalitách," uvedl vedoucí Laboratoře pro studium kvality ovzduší Ústavu pro životní prostředí PřF UK Jan Hovorka.

Přístup k zachování zdravého prostředí je v jednotlivých zemích rozdílný. Podle Hovorky němečtí kolegové měří v podstatě čistý vzduch, zatímco na české straně hranice ve srovnatelné obci večer panuje smogová situace. "Pozoruhodnou zkušenost jsme zažili v Bulharsku, kde lázeňská obec, mimochodem s venkovními bazény teplé minerálky, byla zahalena smogem překračujícím povolené limity padesátinásobně," doplnil.

Cílem projektu není pouze měření, ale také podnícení celospolečenské diskuse o tom, jak situaci lze zlepšit. "Připravujeme programy do škol, veřejné diskuse, informace o zjištěném znečištění budou sdíleny prostřednictvím mobilní aplikace a lidé budou moci měřit i sami pomocí přístrojů s levnějšími senzory," poznamenal Petr Mareš ze Science In. Projektem chtějí koordinátoři také pomoci obcím a neziskovým organizacím s řešením situace.