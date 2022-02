Postoj lidí k médiím

Již od roku 2011 provádí výzkumná agentura Médea Research každoroční výzkum, ve kterém se dotazuje obyvatel ČR na jejich názor na média. V rámci výzkumu zjišťuje, která média považují občané ČR za nejrychlejší a nejdůvěryhodnější. Součástí výzkumu jsou také otázky zaměřené na vnímání pravdivosti informací v médiích a zkoumají sdílení na sociálních sítích. Výsledky tohoto výzkumu Vám přinášíme v následujícím článku.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že nejdůležitějším médiem je pro českou veřejnost jednoznačně internet. Obyvatelé ČR ho považují nejen za nejrychlejší zdroj informací, ale vnímají ho také jako nejdůvěryhodnější médium, které považují za svůj hlavní informační zdroj. Dominance internetu je patrná dlouhodobě a jeho důležitost navíc v posledních letech roste. Zatímco v roce 2011, kdy byl tento výzkum uskutečněn poprvé, uvedlo 51 % české populace, že je pro ně internet nejrychlejším zdrojem informací, letos v lednu to bylo již 71 % obyvatel ČR. Podobně narostly také podíly lidí, kteří internet považují za nejdůvěryhodnější médium a svůj hlavní zdroj informací.

I když je internet vnímán jako nejdůvěryhodnější médium, velká část české populace uvádí, že se na něm často setkává s nějakými nepřesnými zprávami nebo informacemi. Stále více lidí se ale domnívá, že jsou schopni v médiích takovou smyšlenou nebo nepřesnou zprávu či informaci rozpoznat. Nepřesné nebo nepravdivé informace se v médiích objevují podle názoru 67 % české populace čím dál tím častěji. Nejčastěji se pak lidé setkávají s nepravdivými informacemi na sociálních sítích nebo internetu. Skoro polovina české populace také uvedla, že se s nějakou nepřesnou nebo nepravdivou zprávou setkala v televizním vysílání.

Možná i proto, že si lidé nejsou jistí pravdivostí informací, které jsou uveřejněny na sociálních sítích, od roku 2019 mírně klesá počet obyvatel ČR, kteří uvádí, že na internetu sdílejí nějaký obsah. Zatímco v roce 2019 to uvedlo 42 % obyvatel, letos to byla už jen necelá třetina české populace. 85 % lidí, kteří sdílejí nějaké informace na internetu, uvádí, že si tyto informace alespoň občas ověřuje.

Televize, která je obyvateli ČR považována za druhý nejdůvěryhodnější informační zdroj, nemůže internetu konkurovat z hlediska rychlosti informování o aktuálních událostech a tématech. Jako nejrychlejší zdroj informací ji vnímá již jen 8 % české populace, zatímco v roce 2011 to byla celá 1/3 obyvatel. Za posledních deset let si televize pohoršila také z hlediska vnímání její důvěryhodnosti - zatímco v roce 2011 ji za nejdůvěryhodnější médium označilo 33 % obyvatel ČR, letos to bylo již jen 20 % české populace. Za svůj hlavní zdroj informací označilo televizi 15 % české populace.

Také další média za internetem ve všech směrech výrazně pokulhávají. Zatímco internetu důvěřuje 44 % obyvatel ČR, rozhlas za nejdůvěryhodnější médium označilo 12 % a tisk dokonce jen 8 % lidí. Tisk ani rozhlas se nemůžou podle názoru obyvatel ČR internetu rovnat z hlediska rychlosti doručení informací. Při pohledu na dlouhodobý vývoj vnímání těchto médií se dá ale říct, že se za posledních 10 let nijak zásadně nemění. Názor na tato média je stabilní a tisk a rozhlas jsou důležitými médii zejména pro starší část populace.

Výzkum provedla agentura Médea Research v období od 3. do 9. ledna 2022 na vzorku 510 respondentů ve věku 18 a více let. Vzorek respondentů byl vybrán tak, aby svým složením odpovídal struktuře celé české populace podle pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého vzdělání, velikosti a regionu místa bydliště a výsledky výzkumu jsou tak zobecnitelné na celou českou populaci starší 18 let. Sběr dat probíhal online mezi registrovanými členy Online panelu Médea Research.

Otázka: Které médium je pro Vás nejrychlejším zdrojem informací?

Počet respondentů (2017/2018/2019/2020/2021/2022): N = 505/505/510/519/535/510 respondentů.



Otázka: Které médium je pro Vás nejdůvěryhodnějším zdrojem informací?

Počet respondentů (2017/2018/2019/2020/2021/2022): N = 505/505/510/519/535/510 respondentů.

Otázka: Které médium je pro Vás hlavním zdrojem informací?

Počet respondentů (2017/2018/2019/2020/2021/2022): N = 505/505/510/519/535/510 respondentů.

Otázka: Setkal/a jste se v médiích s nějakou smyšlenou nebo nepřesnou zprávou či informací?

Počet respondentů (2019/2020/2021/2022): N = 510/519/535/510 respondentů.