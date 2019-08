Praha bude mít za dva roky centrum pro špičkovou fyziku

V areálu Akademie věd ČR (AV ČR) na pražském Ládví vyroste do dvou let nové centrum pro špičkový výzkum fyziky pevných látek. Stát by mělo více než čtvrt miliardy korun. Nový objekt, jenž bude součástí Fyzikálního ústavu, má mít až třicet laboratoří. Ve 14 hodin bude slavnostně položen základní kámen. Pracovat v něm budou vědci například z oborů nanoelektronika, fotonika, magnetizmu i plazmatických technologií. Fyzika pevných látek přitom podle AV ČR patří k jedné z nejrychleji se rozvíjejících oblastí svého oboru.

"Vzešla z ní převážná část současných převratných technických inovací," uvedl v tiskové zprávě šéf Fyzikálního ústavu AV ČR Michael Prouza. Příkladem zmínil tranzistory, lasery, fotovoltaické články i LED osvětlovací techniku.

Budovu nového pavilonu navrhlo architektonické studio Bogle Architects, které se podílelo i na projektu mezinárodního laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy. To již také získalo první místo v Grand Prix architektů v kategorii novostavba.

"Pavilon bude maximálně přizpůsoben nárokům extrémně citlivých přístrojů a zkoumaných materiálů. Každá laboratoř bude uzpůsobena svému účelu," dodal Prouza.

Fyzikální ústav pracuje od loňska na projektu SOLID21 (Solid State Physics for 21st Century - Fyzika pevných látek pro 21. století) a právě nová stavba bude jeho součástí. Projekt získal z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, financovaného z evropských peněz, více než půl miliardy korun.