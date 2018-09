Barevná rozmanitost "asijských berušek" je dána jedním genem

Slunéčko východní (harmonia axyridis) může mít až 200 barevných motivů, což je dáno variacemi jednoho jediného genu. Zjistili to francouzští vědci, kteří zkoumali, proč jsou některá tato slunéčka původem z Asie jednou černá se dvěma červenými tečkami, zatímco jiná jich mají dvacet nebo jsou třeba červená s černými tečkami.

Gen, který je příčinou barevné rozmanitosti "asijských berušek", se podle vědců "aktivuje během vývinu slunéček, a to především v krovkách ve chvíli, kdy se utvářejí". Místo, kde se gen na křídle mladého hmyzu aktivuje, ovlivní to, že slunéčko je v dospělosti černé. Když se gen neaktivuje, výsledkem je červená barva různé sytosti, jdoucí až do žluté.

Na výzkumu se podíleli vědci z Národního institutu pro agronomický výzkum (INRA) v Montpellier a jejich kolegové z Národního střediska vědeckého výzkumu (CNRS) v Marseille. Výsledky studie zveřejnil odborný časopis Current biology.

Slunéčko východní pochází z východní Asie, do Evropy i Severní Ameriky bylo zavlečeno. V Česku je nyní běžným druhem. Před zimou podniká doslova invaze do domácností.