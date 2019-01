Pšenici v Evropě ohrožují výkyvy počasí, zjistili vědci

Tým evropských vědců včetně dvou českých z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe) zjistil, že pšenice na starém kontinentu není odolná vůči změnám klimatu. V posledních pěti až 15 letech se pak podle nich na polích ve většině evropských zemí snížily rozdíly v reakcích pšenice na počasí. Ústav to uvedl na svém webu, výsledky výzkumu publikoval americký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.

Extrémnost a variabilita počasí podle vědců bude znamenat snížení výnosů pšenice. Výzkumníci pro účely studie zhodnotili tisíce pozorování výnosů kultivarů pšenice v devíti evropských zemích - Česku, Slovensku, Finsku, Dánsku, Německu, Belgii, Francii, Itálii a Španělsku. Zjišťovali, jak reagují na počasí.

"Změny u výnosů všech kultivarů pšenice vystavených různým povětrnostním vlivům byly relativně podobné v severní a střední Evropě a v rámci zemí jižní Evropy to platilo zejména u tvrdé pšenice. Jako vážný problém napříč Evropou negativně ovlivňující výnos se ukázala nízká odolnost pšenice vůči vydatným dešťům," uvádí ústav na webu. Obecně mohou výnosy ve zranitelných fázích vegetačního období poškodit déšť, sucho, teplo i chlad.

"Výnos pšenice je citlivý dokonce i na několikadenní vystavení povětrnostním vlivům a vlhkému počasí, které podporuje vznik chorob. Kromě toho se zdá, že limitujícím faktorem adaptace pšenice ke změně klimatu v Evropě je, spíše než sucho, tepelný stres," dodává CzechGlobe.

Podle instituce pšenici neposkytují odolnost současné šlechtitelské programy a postupy výběru kultivarů.