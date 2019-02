Včela, velká jako lidský palec, žije. Byla považovaná za vyhynulou

Největší včela světa, která byla po desetiletí považovaná za vyhynulou, byla znovuobjevena na jednom z málo probádaných ostrovů Indonésie. Po několikadenním pátrání našli vědci v souostroví Severní Moluky jednu samici včelího druhu Megachile pluto, vyfotografovali ji a nafilmovali, informoval zpravodajský server BBC News.

Megachile pluto je největším známým druhem včely, svou velikostí je přirovnávána k lidskému palci. Samice dosahují délky těla 38 milimetrů a rozpětí křídel 63 milimetrů, samci jsou menší.

Živočicha objevil roku 1858 při své cestě po Indonésii britský přírodovědec a badatel Alfred Russel Wallace, proto bývá tato včela v angličtině nazývána také Wallace's giant bee, tedy Wallaceova obří včela. Místní domorodci včelu nazývají "raja ofu" neboli "král včel".

V roce 1981 nalezli vědci několik exemplářů tohoto druhu na třech indonéských ostrovech. Od té doby nebyl spatřen žádný živý zástupce druhu, ačkoliv loni se objevily zprávy, že dvě takovéto včely byly nabízeny v internetovém prodeji.

V lednu se po Wallaceových stopách vydal do Indonésie tým expertů s cílem obří včelu najít a vyfotografovat. Výprava byla úspěšná.

