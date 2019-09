Přistávací modul lodi Sojuz MS-14 s androidem dosedl na zem

V Kazachstánu v pátek před půlnocí úspěšně dosedl přistávací modul vesmírné lodi Sojuz MS-14 s androidem Fjodorem. Oznámila to ruská kosmická agentura Roskosmos. Loď předtím kotvila u Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), kam kromě robota dopravila také 670 kilogramů nákladu.

Loď Sojuz MS-14 odstartovala z kosmodromu Bajkonur předminulý čtvrtek k letu, který měl prověřit slučitelnost nosné rakety Sojuz-2.1a s pilotovanými loděmi z řady Sojuz MS. Na palubě lodi proto nebyl žádný astronaut, pouze člověku podobný robot Fjodor, který nese také identifikační označení Skybot F-850. Měří 1,8 metru a váží 160 kilogramů.

Loď Sojuz MS-14 úspěšně na druhý pokus zakotvila u ISS minulé úterý. První pokus o připojení k orbitálnímu komplexu se nezdařil kvůli závadě na naváděcím systému stanice.

Fjodor se na ISS učit pohybovat v prostředí s nulovou gravitací. Sbíral i telemetrická data a údaje o silách při letu. Do budoucna se také předpokládá, že by mohl pracovat na místech, která jsou pro lidi příliš nebezpečná, nebo že by mohl být vysílán na dlouhé kosmické cesty.

Rusko od roku 2002 používalo na dopravu lidské posádky na ISS rakety Sojuz-FG. Od roku 2020 chce však přejít na rakety Sojuz 2.1a, které dříve využívalo pouze pro dopravu nákladu a satelitů na oběžnou dráhu. Roskosmos letem s Fjodorem na palubě testoval nosič 2.1a pro starty s lidskou posádkou.