Robotické vozítko odstartovalo na Mars hledat minulý život

Na palubě rakety Atlas V z floridského Mysu Canaveral odstartovalo ve čtvrtek robotické vozítko Perseverance (Vytrvalost), které by v únoru příštího roku mělo přistát na Marsu. Největší automatický vědecký rover, který doposud americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) sestavil, bude na rudé planetě hledat stopy po minulém životě a vyzkouší zde nové technologie pro případné budoucí lidské výpravy.

Atlas V je již třetí raketou, která tento měsíc k sousední planetě zamířila. Z japonského vesmírného střediska Tanegašima minulý týden odstartovala raketa Spojených arabských emirátů se sondou Amal (Naděje), která bude Mars zkoumat z oběžné dráhy. O tři dny později svou první misi k Marsu zahájila i Čína, a to s raketou Dlouhý pochod 5 s přistávacím modulem a průzkumným vozítkem na palubě.

Zájem o mise na Mars není nahodilý; pozemské rakety se totiž na cestu mohou vydat jenom v určitém časovém rozmezí v závislosti na poloze, jakou vůči sobě obě planety zaujímají.

Perseverance má na Marsu přistát v kráteru pojmenovaném Jezero, kde se před 3,5 miliardy let nacházela voda a kde se podle vědců mohou nacházet známky života mikrobů. Zda na Marsu kdysi existoval život, je předmětem vědecké diskuze, do které by průzkum vozítka mohl přinést potřebné důkazy.

Šestikolový rover Perseverance, který má podobné rozměry jako osobní automobil, je podle NASA její zatím největší a nejsofistikovanější vozítko pro průzkum Marsu. Je vybaven několika přístroji, senzory a kamerovými systémy, jimiž lze na dálku analyzovat povrch planety. Novinkou je malá robotická helikoptéra nazvaná Ingenuity (Důvtip), která je prvním vrtulníkem, jenž by měl vzlétnout v řídké atmosféře na Marsu. Zkoumat má blízké okolí vozítka, a to vždy jen po několik minut.

Povrch rudé planety od roku 2012 zkoumají dvě robotická zařízení NASA: pojízdné vozítko Curiosity a od roku 2018 stacionární sonda InSight. Průzkum planety z oběžné dráhy zároveň provádí šest sond. Evropská kosmická agentura (ESA) má u Marsu dvě sondy, z nichž jedna je její společný projekt s ruskou kosmickou agenturou Roskosmos. Jednu sondu má na oběžné dráze Marsu také Indie, tři zbývající NASA.