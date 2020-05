Stovka týmů po celém světě pracuje na vývoji vakcíny proti covidu-19

Na vývoji vhodných protilátek proti novému koronaviru nyní pracuje po celém světě zhruba stovka týmů, z nichž se asi desítka dostala do stadia testů na lidech. Účinnost svých preparátů zkouší vědci v Číně, ve Spojených státech, v Británii a jejich němečtí kolegové. Podle expertů by ale v běžné praxi klinické testy zaručující bezpečnost a účinnost vakcíny měly trvat 12 až 18 měsíců.

V pondělí bude představen společný projekt ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfúze a Institutu klinické a experimentální medicíny zaměřeného na vývoj vakcíny proti covidu-19.

Světová zdravotnická organizace (WHO) letos v únoru prohlásila, že vakcína nebude dostupná dříve než za 18 měsíců. Podle dubnového prohlášení CEPI, přední světové organizace ve výzkumu a vývoji vakcín, by vakcína k pohotovostnímu použití mohla být dostupná za 12 měsíců nebo na začátku roku 2021. Tato organizace už na začátku března ohlásila projekt globální spolupráce mezi veřejnými, soukromými a občanskými subjekty na urychlení vývoje vakcíny, financovaný částkou dvou miliard dolarů.

Spojené státy, které jsou nemocí covid-19 nejvíce postiženy, nyní chtějí podle prezidenta Donalda Trumpa vývoj vakcíny co nejvíce urychlit. Do projektu, který má kódové označení Operace rychlost světla, se podle americké agentury Bloomberg zapojí privátní farmaceutické firmy, vládní agentury a armáda. Doba potřebná k vývoji vakcíny by se mohla zkrátit až o osm měsíců. "Doufám, že budeme mít vakcínu a půjde to tak rychle, jak to svět ještě neviděl," uvedl Trump na konci dubna. Bílý dům chce mít do konce roku připraveno 100 milionů dávek vakcíny. Podle expertů je ale třeba klinického testování v délce 12 až 18 měsíců.

V Británii začali vědci z Oxfordské univerzity testovat vakcínu proti koronaviru na lidech koncem dubna. Doufají, že by látka mohla být dostupná veřejnosti letos na podzim. Podle týmu profesorky Sarah Filbertové je 80procentní šance, že bude vakcína fungovat. Pokud se ukáže, že skutečně proti koronaviru zabírá, chtěli by vědci vyrobit do září milion dávek a od podzimu zajistit její všeobecnou dostupnost.

Britská vláda kromě látky vyvíjené vědci z Oxfordské univerzity podporuje snahy vědců z univerzity Imperial College, jejichž vakcína, založená na jiném principu než u kolegů z Oxfordu, by měla do testovací fáze na lidech vstoupit v červnu.

Očkovací látka se testuje na dobrovolnících

V Číně podle agentury AFP vyvíjejí vakcínu v laboratoři Sinovac Biotech v Pekingu. Po testech na opicích nyní testují látku na 144 dobrovolnících. Nedokážou ale určit datum, kdy by mohla být jejich vakcína dostupná na trhu. První výsledky, zaručující, že tato látka není člověku nebezpečná, by mohli mít na konci června.

WHO zahájila 24. dubna globální iniciativu, která má urychlit vývoj, výrobu a spravedlivou distribuci vakcín a léků pro zvládnutí pandemie koronaviru. Plán podporují Německo a Francie, naopak USA se jej zúčastnit nehodlají. Do společného fondu pro výzkum vhodných léků proti koronaviru mají podle agentury DPA finančně přispívat vlády, nadace i soukromé firmy.

Vyvinutí vakcíny proti covidu-19 je podle generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese jedinou cestou na návrat do normálního života. Před pandemií se dá jinak bránit jen společenskými omezeními, která však silně narušují ekonomický život.

Podle WHO navíc hrozí, že dokud nebude vakcína proti koronaviru, bude svět čelit dalším vlnám covidu-19, uvedl nedávno šéf regionální pobočky WH0 pro Evropu Hans Kluge.