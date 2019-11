Techmania oslavila 11 let od svého otevření

Před 11 lety byly dokončeny rekonstrukce jedné z hal bývalých Škodových závodů a vzniklo centrum, které dětem znalosti nabyté ve školních lavicích vysvětluje praktickou a zábavnou formou - Techmania Science Center.

Víkendem plným robotů a jejich využití oslavila během uplynulého víkendu Techmania Science Center s návštěvníky své 11. narozeniny. Jejím hlavním posláním je především neformální cestou posilovat význam vzdělání ve společnosti a probouzet v dětech zájem o vědu zábavnou a neotřelou cestou.

"Máme velkou radost, že si každým rokem do Techmanie najde cestu více a více návštěvníku, a to jak z řad veřejnosti, tak také škol. Obzvláště nás těší, že mnozí navštěvují Techmanii opakovaně. Za uplynulý 11. rok naší existence prošlo Techmanií přes 51 000 dětí a bylo vydáno téměř 2 000 ročních permanentních vstupenek. Za největší úspěch ale považuji zejména nastartování procesu propojování formálního a neformálního vzdělávání v rámci výuky a dále pak pevné začlenění science centra do života regionu," říká Vlastimil Volák, ředitel Techmania Science Center.

Provoz Techmanie byl zahájen 4. listopadu 2008. Nápad na založení obecně prospěšné společnosti je však ještě o tři roky starší. Přišel s ním tehdy personální ředitel Škody Josef Bernard - dnes hejtman Plzeňského kraje. Společně s tehdejším rektorem Západočeské univerzity Josefem Průšou nastartovali činnost, jež Techmanii dovedla až k roční návštěvnosti okolo 200 tisíc osob. "Na konceptu Techmanie se mi nejvíce líbí hravost. Všichni stále mluví o tom, jak by měla být škola hrou a Techmania je důkazem, že to opravdu jde." Komentuje uplynulých 11 let plzeňského science centra jeden ze zakladatelů a hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

I v dalších letech bude cílem Techmanie nabízet neformální způsob vzdělávání, kdy návštěvníci praktickou formou ověřují a doplňují své teoretické znalosti z oblasti vědy a techniky nabyté ve škole. V prostorách bývalých továrních hal Škodovky o rozloze asi 10 000 m2 se nachází stovky interaktivních exponátů, první 3D Planetárium v České republice, laboratoře nebo moderní projekční sály. Toto plzeňské centrum vědy je zároveň jedinou veřejně přístupnou částí bývalých továren, za jehož přestavbu obdržela Techmania několik ocenění v soutěži Stavba roku.