Amazon vyvinul speciální vesty pro skladníky. Ochrání je před roboty

Internetový prodejce Amazon vyvinul nové bezpečnostní vesty pro své zaměstnance pracující ve skladu. Chce tím zamezit úrazům, jež vyplynuly z kontaktu s robotickými droidy. Ti ve skladech sbírají zboží a ukládají palety na volná místa. Zprávu přinesly britské servery The Independent a The Week.

Takzvaná Robotic Tech Vest (robotická technologická vesta) byla speciálně navržena tak, aby pracovníci byli viditelnější pro "armádu robotických pomocníků" připomínajících automatické vysavače. Jejich počet se celkově ve všech skladech Amazonu na světě pohybuje kolem stovky tisíc.

Vesty mají v sobě zabudované senzory, které vysílají směrem k robotům upozornění, když je člověk právě v jejich blízkém okolí. Tohle opatření Amazon zavádí poté, co v prosinci minulého roku muselo být hospitalizováno 24 pracovníků ze skladu v New Jersey. Jeden z robotů totiž v jejich blízkosti přejel aerosolovou plechovku na odpuzování medvědů. Plechovka se roztrhla a látka se rozptýlila do ovzduší.

"Bezpečnost našich zaměstnanců je vždy naší hlavní prioritou a vyšetřování incidentu už probíhá," sdělila tehdy firma ve svém prohlášení. Problém tkví v tom, že i když roboti operují v místech, kde jen ukládají zboží do regálů, pořád tam mají přístup i zaměstnanci, kteří provádí kontroly. Nové vesty proto mají zamezit kontaktu s robotem tak, aby mohl pracovník bezpečně provádět údržbu.

"V minulosti pracovníci označili území, kde se budou při práci pohybovat, aby tím umožnili robotickým droidům oblastí chytře a bezpečně procházet. Tahle vesta nyní robotům umožní detekovat člověka už zdálky. Ten si tak zaktualizuje svůj cestovní plán tak, aniž by pracovník musel znovu vyznačovat zóny svého pohybu," řekl k inovaci pro TechCrunch viceprezident společnosti z oddělení robotiky Brad Porter. Podle něj už vesty od svého zavedení upozornily roboty celkem víc než milionkrát.