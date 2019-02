EU chce v oblasti umělé inteligence spolupracovat s Japonskem

Evropská unie chce v zavádění umělé inteligence spolupracovat s Japonskem a naopak odmítá čínský model založený na bezskrupulózním sběru dat. Pro umělou inteligenci nechystá žádnou zvláštní regulaci v oblasti ochrany osobních údajů, kde využije již existující GDPR. Na konferenci Digitální Česká republika to uvedla eurokomisařka Věra Jourová.

Podle Jourové je Evropa v zavádění umělé inteligence pozadu, nicméně do roku 2020 chce do této oblasti investovat 20 miliard eur a poté 20 miliard eur každý další rok. Součástí rozvoje v této oblasti by mělo vzniknout v Evropě několik center pro inovace a také znalostní centra a střediska kybernetické bezpečnosti.

"Chceme vytvořit evropský model umělé inteligence založený na ochraně soukromí, znalostech a etice. Žádný protekcionismus, žádné přerušování datových toků," uvedla Jourová. Podle dřívějších informací chce Česko usilovat o vznik centra pro umělou inteligenci v ČR.

V Česku v současnosti vzniká Národní strategie pro umělou inteligenci, kterou má ministerstvo průmyslu ve spolupráci s dalšími resorty předložit vládě do 30. dubna.