Japonský Lovot vypadá jako tučňák, píská a usne v náručí

Robot, který dokáže reagovat na projevy náklonnosti a jehož hlavním úkolem je přinášet majitelům radost, byl představen v Japonsku. Takzvaný Lovot, jehož název vznikl spojením slova love (láska) a robot, se podobá tučňákovi, je vybaven sadou různého oblečení a komunikuje pískáním. Na zavolání následuje svého majitele a v náručí u člověka "usne", píše agentura Reuters.

Lovot - vybavený umělou inteligencí - reaguje na člověka v závislosti na tom, jak se k němu chová. Pokud je k němu někdo vlídný, získá si jeho lásku. Těm, kteří se k němu chovají ošklivě nebo si ho nevšímají, se bude patrně vyhýbat nebo je bude ignorovat, uvedla firma Groove X, která robota vyvinula.

Roztomilý robot se dokáže pohybovat po místnosti, aniž by vrážel do nábytku, a s pomocí termokamery dokáže sledovat také pohyb lidí kolem sebe. Věnuje přitom velkou pozornost detailům, jako je výraz ve tváři člověka, gesta či dokonce postoj, aby dokázal poznat jeho náladu. Když někoho potká, často zamává rukama na znamení toho, že chce pochovat. Příjemný pocit navozuje i měkkost jeho vnější schránky a tělesná teplota robota, která je o něco vyšší než teplota lidského těla.

Praktické užití Lovota je omezeno na jednoduché úkoly jako monitoring kojenců nebo hlídání domu prostřednictvím kamery, k níž mají uživatelé v době, kdy jsou mimo domov, přístup prostřednictvím mobilní aplikace.

Japonsko je předním výrobcem průmyslových robotů, Lovot se ale má pokusit rozšířit rodící se trh robotů zaměřených na domácnosti. Podle agentury Reuters mu konkurencí bude především robotický pes Aibo od společnosti Sony, jehož výrobu firma loni oživila po více než desetileté přestávce.

Většinu zájemců o Lovota ale zřejmě odradí jeho vysoká cena, která bez daně dosahuje 3100 dolarů. Do prodeje robot, kterého vyvinul startup Groove X založený Kanamem Hajašim, bývalým zaměstnancem robotické pobočky společnosti SoftBank, půjde koncem roku 2019, píše agentura Reuters.

Born from the concept that "a small amount of love will change the world,” Lovot was created to redefine the role that robots play in Japanese society. https://t.co/HH8Tgnxp2P pic.twitter.com/3mHplE2z2B