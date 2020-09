Univerzita Palackého digitálně propojí zdravotní vědce s firmami z celé Evropy

Snazší přístup k informacím a rychlejší zavádění medicínských poznatků do praxe. To je cílem digitálního inovačního hubu DIGI2Health. V jeho rámci si vzájemně zpřístupní data vědecké instituce, zdravotnická zařízení i komerční subjekty z celé Evropy. Projekt Univerzity Palackého a partnerů činí z olomouckého regionu středoevropského lídra ve využívání IT technologií v medicíně.

V digitalizaci a sdílení znalostí a zkušeností se podle zakladatelů hubu skrývá velký potenciál pro rozvoj podnikatelských aktivit i budoucnost péče o nemocné. "Vytvořili jsme toto konsorcium a iniciovali Digitální inovační hub DIGI2Health, abychom s využitím digitálních technologií zpřístupnili výsledky výzkumu v oblasti lékařských věd všem, kteří to potřebují - ať už jsou to výzkumy v molekulární a translační medicíně, v oblasti duchovního zdraví či zdraví sportovců na Univerzitě Palackého,nebo v oblasti telemedicíny ve Fakultní nemocnici Olomouc," uvedl Roman Jurečka, ředitel Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého, který propojuje akademické prostředí s aplikační a komerční sférou. "DIGI2Health je součástí Evropské platformy digitálních inovačních hubů podporovaných Evropskou komisí, díky čemuž máme nejen možnost se dostat k výsledkům výzkumu institucí v celé Evropě, ale i nabídnout výsledky vzniklé zde v Olomouci zahraničním partnerům. Jsem si jist, že jim máme co nabídnout a že se nám to podaří."

Na slova ředitele Vědeckotechnického parku navázal rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller: "Projekt DIGI2Health posouvá úroveň zdravotnictví na vyšší úroveň a dělá z Olomouckého kraje jedno z republikových i středoevropských center využívání nových digitálních technologií v medicíně. Zároveň jde o výsledek produktivního partnerství v inovacích mezi Univerzitou Palackého a řadou dalších institucí a firem."

Týmová spolupráce

O výsledky své práce, zkušenosti a znalosti se v rámci digitálního inovačního hubu z univerzitních pracovišť podělí například katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP, která se zaměřuje na sběr, správu, analýzu a vizualizaci prostorových informací v různých oblastech společnosti, nebo Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty UP (ÚMTM), jehož tým mimo jiné vyvinul softwarové řešení CovIT umožňující elektronizaci procesů spojených s vysokokapacitním plošným testováním na covid-19. "V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských dat se pohybuji více než pětadvacet let. Za tu dobu jsem si uvědomil rostoucí význam této oblasti medicíny. Digitalizace zdravotnictví je rovněž velké téma a jeho význam jsme si nepochybně všichni uvědomili v průběhu koronavirové krize. Do medicíny pronikají nové technologie umožňující detailně popsat anatomické struktury, ale i detailní molekulární složení tkání. Všechny tyto analýzy vyžadují zcela nový přístup ke zpracování a pochopení dat. Z těchto důvodů velmi vítám vznik hubu DIGI2Health pod křídly Univerzity Palackého. Spatřuji v něm zcela mimořádnou příležitost pro rozvoj podnikatelských aktivit, ale také pro zlepšení péče o naše nemocné," uvedl k založení a smyslu hubu ředitel ÚMTM Marián Hajdúch.

Jako velkou příležitost vnímají vzniklou platformu pro digitalizaci zdravotnictví také spolupracující zdravotnická zařízení, Fakultní nemocnice Olomouc a Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně nebo Vzdělávací a výzkumný institut skupiny AGEL. "Pro malé a střední podniky existuje řada bariér pro spolupráci s výzkumnou organizací. Zapojení Fakultní nemocnice do digitálního inovačního hubu nám umožní tyto bariéry překonat a nabídnout těmto podnikům spolupráci na jejich telemedicínských výzkumných projektech. Vznik hubu dále akceleruje rozvoj telemedicíny v ČR a díky spolupráci s malými a středními podniky budeme moci inovace rychleji přenést do praxe," řekl Roman Havlík, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, jejíž součástí je Národní telemedicínské centrum s dlouholetými zkušenostmi s využíváním informačních a komunikačních technologií pro poskytování zdravotních služeb na dálku. Dosavadní činnost centra přitom podle ředitele potvrdila potřebu spolupráce s komerční sférou a nutnost vytvoření kvalitního zázemí pro ni, což projekt DIGI2Health nabízí.

"Cílem našeho Vzdělávacího a výzkumného institutu je mimo jiné získávání nových vědeckých poznatků a znalostí v této dynamicky se rozvíjející oblasti. Výsledky svých činností veřejně šíří formou vzdělávacích akcí, publikací a transferu znalostí, s důrazem na implementaci moderních postupů a dovedností, technologických vědomostí do každodenní praxe. Proto nemůže chybět ani u vzniku DIGI2Health," vysvětlila zapojení Skupiny AGEL do projektu tisková mluvčí Radka Miloševská.

Bez digitalizace a inovací to nejde

K zakládajícím členům konsorcia patří i Inovační centrum Olomouckého kraje, jež se primárně zaměří na identifikaci potřeb potenciálních klientů v oblasti digitalizace a zprostředkování kontaktů na experty, a společnost Econet Openfounding nabízející bohaté zahraniční zkušenosti s fungováním digitálních inovačních hubů a kaskádovým financováním. "Zaměření hubu na digitalizaci a inovace ve zdravotnictví považuji za přínosné nejen pro náš kraj, ale i pro celou Českou republiku a věřím, že postupem času i pro celou Evropu. Koronavirová krize nám jasně ukázala, že bez digitalizace a inovací ve zdravotnictví, bez telemedicíny nebo bez správné interpretace zdravotnických a hygienických dat se do budoucna neobejdeme. Věřím, že hub DIGI2Health bude tím místem, kde inovace, digitalizace, podpora start-upů a malých a středních firem budou mít optimální podmínky pro růst. Věřím tomu především proto, že znám zakládající partnery a vím, že se jedná o špičkové instituce nejen v národním, ale i v mezinárodním měřítku," uzavřel Pavel Šoltys, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast regionálního rozvoje a evropských projektů.

Nově vzniklý Digitální inovační hub DIGI2Health je součástí formující se sítě center, která umožní digitalizovat procesy malých a středních podniků či veřejné správy za využití know-how a vědecko-výzkumných výsledků univerzit, velkých firem a dalších subjektů napříč obory. Tato síť postavená na vzájemné spolupráci vzniká díky programu Evropské unie nazvanému Digitální Evropa, jehož cílem je podpora digitální transformace evropské společnosti a hospodářství.

Další informace k projektu DIGI2Health jsou k dispozici na www.digi2health.cz.