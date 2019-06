V červenci bude částečné zatmění Měsíce, k vidění budou i planety

V úterý 16. července půl hodiny před půlnocí nastane hlavní fáze částečného zatmění Měsíce, který v tu chvíli bude zhruba ze dvou třetin ponořen do zemského stínu. Zatmění potrvá do 2:18 středoevropského letního času (SELČ). Další bude možné vidět až v lednu příštího roku. Uvedl to Astronomický ústav České republiky ve své tiskové zprávě. Bude možné vidět planety Jupiter a Saturn, a náznaky Mléčné dráhy.

Z Česka by pomocí techniky mělo být možné vidět celý průběh zatmění. Očima nepozorovatelná fáze začne okolo deváté hodiny večer, kdy bude Měsíc vycházet. O půlhodiny později už bude možné spatřit tmavší levý okraj Měsíce. Kolem desáté hodiny bude na jihu možné vidět planetu Jupiter a pod ní nejjasnější hvězdy v souhvězdí Štíra. Obloha pozvolně ztmavne natolik, že po jedenácté hodině spatří pozorovatelé náznaky Mléčné dráhy nad jihem mezi Štírem a Střelcem a také planetu Saturn severozápadně od Měsíce. Maximum zatmění nastane ve 23:31, kdy bude v zemském stínu ponořeno 65,3 procenta měsíčního úplňku.

Na Měsíc bude dopadat jen červená část spektra slunečního světla, protože vzdušné molekuly modrou barvu rozptýlí v atmosféře. Část měsíčního disku ponořená v zemském stínu tak chytne naoranžovělou, cihlově červenou, rudou nebo dokonce nahnědlou barvu. Tmavost zbarvení ovlivňuje kromě polohy Měsíce také znečištění atmosféry, především po silných meteorických rojích a sopečných erupcích může být Měsíc velmi tmavý.

Do rozhraní stínu se promítá světlo procházející zemským ozonem. Ten k načervenalému zabarvení ztemnělého Měsíce dodává světle šedý až namodralý nádech. Tento jev poprvé v roce 2007 popsal klimatolog Richard Keen z Univerzity v Coloradu. Byl pozorovaný například při lednovém úplném zatmění měsíce a Astronomický ústav předpokládá, že bude výrazný i tentokrát.

Zatmění měsíce vzniká při jeho průchodu zemským stínem. Podle Astronomického ústavu by se úkaz měl objevovat při každém úplňku Měsíce, kdy se nachází přesně na opačné straně oblohy než Slunce. Že se tak nestává je způsobeno sklonem dráhy Měsíce vůči rovině zemské dráhy. Měsíc zemský stín častěji mine a žádné zatmění nenastane.

Další zatmění Měsíce pozorovatelné z Česka nastane 10. ledna příštího roku. Bude polostínové, Měsíc se ocitne blízko plného zemského stínu a podle astronomů bude odspodu zčernalý. Úplné zatmění viditelné z Česka nastane za šest let, 7. září 2025.