V Jeruzalémě vědci nalezli zlatou náušnici z helénistické doby

V Izraeli objevili unikátní zlatou náušnici, která pochází z helénistického období mezi třetím a druhým stoletím před naším letopočtem. Šperk byl objeven nedaleko starobylého židovského chrámu v Jeruzalémě. Podle izraelských archeologů jde o vzácný důkaz helénistického vlivu v oblasti.

Asi čtyři centimetry velká náušnice znázorňuje rohaté zvíře, patřila nejspíš muži nebo ženě z některé z vyšších společenských tříd, napsal list The Times of Israel. O jaké zvíře přesně jde, není jasné, může to být beran, ale i jelen či antilopa. Archeologové náušnici objevili během práce na vykopávkách asi 200 metrů jižně od Chrámové hory.

"Jde o vůbec první případ, kdy někdo nalezl v Jeruzalémě zlatou náušnici z helénistické doby," uvedl profesor archeologie z Tel Avivu Juval Gadot, který se na vykopávkách podílí. Šperk nejspíš nosil Řek žijící v Jeruzalémě, nebo místní "helenizovaný Žid", dodal profesor.