Vědci díky experimentu s králíky osvětlili původ ženského orgasmu

Ženský orgasmus je nejspíš pozůstatkem evolučně překonaného mechanismu, který u savců při sexuálním vyvrcholení spouštěl ovulaci, a tím pádem i zvyšoval pravděpodobnost početí. K tomuto závěru dospěli američtí vědci, kteří pomocí experimentu s podáváním antidepresiv králíkům dospěli k závěru, že právě orgasmus mohl pomáhat při uvolňování vajíček z vaječníků během pohlavního styku.

Ženský orgasmus je dodnes pro odborníky záhadou, protože nemá při rozmnožování žádnou biologickou funkci. Někteří vědci se ale přiklánějí k hypotéze, že vyvrcholení kdysi takovou funkci mít mohlo, ta se ale u lidí během evoluce postupně vytratila.

Genetici a lékaři z univerzity v americkém Cincinatti se tuto teorii pokusili podpořit při pokusech s králíky, které popsali v nejnovějším vydání odborného magazínu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Králíky si jako pokusná zvířata vybrali proto, že právě u nich jako u jednoho z mála druhů savců je orgasmus spojen s reflexem, který pomáhá spustit ovulaci během kopulace. "Víme, že (u králíků) tento reflex existuje, ale otázkou je, zda to může být tentýž, který už u lidí ztratil svou funkci," uvedla vedoucí výzkumného týmu Mihaela Pavličevová.

Vědci se do věci pokusili vnést jasno tím, že dvanácti králičím samicím podávali po dva týdny látku fluoxetin, kterou obsahuje například známé antidepresivum Prozac a která u žen snižuje pravděpodobnost sexuálního vyvrcholení a sledovali, jaký to bude mít vliv na počet dozrávajících vajíček u králíků. Experiment ukázal, že samice, které dostávaly antidepresiva, byly při kopulaci schopné uvolnit o třetinu méně vajíček než jejich souputnice, které léky v těle neměly.

Podle nich z toho lze dovodit, že ženský orgasmus a orgasmus savců, kteří jej používají jako spouštěč ovulace, má stejné evoluční kořeny.

Řada odborníků argumentuje, že ženský orgasmus i bez přímé souvislosti s ovulací svou funkci plní. Sexuální rozkoš totiž znamená, že ženy jsou ochotné mít více sexuálních styků, což zvyšuje pravděpodobnost narození potomstva, a že jsou ochotny kvůli uspokojivému sexu vytvářet trvalé vztahy, které jim pomáhají při výchově dětí.