Vědci v Singapuru testují převratnou metodu získávání energie.

Vědci v Singapuru doufají, že se jim podaří zdokonalit novou metodu získávání energie ze stínu, která by jednoho dne mohla pomáhat zajišťovat elektřinu v hustě zastavěných městech. Informovala o tom agentura Reuters.

Generátor stínové energie (SEG), který vyvíjí Národní singapurská univerzita, má potenciál získávat energii na stejném principu jako solární články, ale bez nutnosti volného prostoru s nepřerušeným, přímým světlem.

Aby fungoval efektivně, potřebuje SEG jak světlo, tak tmu. Stejně jako solární panely se spoléhá na světlo dopadající na křemíkové fotovoltaické články, v nichž vzájemným působením slunečního záření a polovodiče - křemíku - dochází k pohlcování fotonů a uvolňování elektronů.

SEG ovšem používá panely s tenkou vrstvou zlata, stříbra, platiny nebo wolframu, v nichž rozdíl intenzity světla žene elektrony z nasvícených oblastí do stínu, a elektřina se vytváří právě v zastíněných částech článku.

"Náš SEG by se mohl hodit. Dal by se používat v místech, kde není přímé světlo," řekl vedoucí výzkumného týmu, doktor Swee Ching Tan. Ideálním prostředím by pro ně mohla být města s jejich neustále se měnící hladinou světla a stínu.

Výzkum je zatím v rané fázi, ale Tanův tým už pomýšlí na založení společnosti, která by vyráběla SEG články dostupné pro použití v domácnostech.

Panely, které zatím tým testoval, jsou velké asi šest čtverečních centimetrů a dokážou vyprodukovat jen 0,25 voltu. To znamená, že na rozsvícení žárovky nebo nabití telefonu by jich bylo potřeba asi dvacet.