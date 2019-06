Vědci zkoumali mrtvé velryby. Žaludky měly plné plastů

Studie zkoumající mrtvé velryby a delfíny vyplavené na březích Řecka ukázala, že jejich žaludky obsahují znepokojivě velké množství plastů, které jim přivozují často pomalou a bolestnou smrt.

V nejotřesnějším případě našli vědci v těle přes pět metrů dlouhého mladého vorvaně obrovského, vyplaveného na ostrově Mykonos, dohromady 3,2 kilogramu plastů. Ty mu ucpaly trávicí trakt a způsobily nadměrné zvětšení jeho žaludku, zatímco umíral na nedostatek potravy. Vorvani obrovští jsou ohroženým druhem, který ve Středozemním moři čelí také nebezpečí srážek s loděmi a zamotání se do rybářských sítí. Vadí jim také hlukové znečištění vznikající průzkumnými vrty pro těžbu ropy a plynu.

Studie zveřejněná v časopise Marine Pollution Bulletin je podle jejích tvůrců výsledkem dosud nejrozsáhlejšího výzkumu v oblasti Středozemního moře. Prokázala, že vorvani obrovští jsou druhem nejhůře postiženým polykáním plastů. Šest z deseti nalezených exemplářů mělo plasty ve svých útrobách, uvedl Alexandros Frantzis z aténského Institutu pro výzkum mořských kytovců, který výzkum vedl.

"Množství nalezených (odpadků) je velmi vysoké a mělo by vyvolat poplach," řekl agentuře AP. "Nyní je to něco běžného. (...) Není to tak, že nějaké zvíře náhodně spolykalo plasty."

Studie, která nezkoumala mikroplasty neviditelné pouhým okem, dále zjistila, že devět ze 34 velryb, sviňuch a delfínů vyplavených na řeckém pobřeží v letech 1993 až 2014 spolykalo plastový odpad ve velkém objemu. Tři z nich kvůli tomu uhynuly.

Podle Frantzise představují obrovský problém plastové sáčky, které z odpadu plujícího v mořích tvoří největší část.

Středomoří je podle nevládních organizací Greenpeace a World Wide Fund for Nature jedno z nejznečištěnějších moří na světě, pokud jde o odpadky plovoucí na hladině nebo spočívající na jeho dně.