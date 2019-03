Asteroidy nelze rozbít tak snadno, jak si vědci původně mysleli

Až zamíří na Zemi velký asteroid, bude mnohem těžší ho rozbít, než si vědci doposud mysleli. Přišla s tím nová studie, jež simulovala kolizi asteroidů se Zemí a zkoumala, nakolik bychom "vesmírnou skálu" dokázali rozbít. Zprávu přinesl server The Independent.

Jakýkoliv větší asteroid by mohl zničit podstatnou část lidské populace. Vědci si ale doposud mysleli, že proti vesmírnému tělesu použijí právě jeho velikost. Cokoliv tak obrovského by se teoreticky mělo snadněji rozpadnout. To ale podle nové studie není úplně ten případ.

"Věřili jsme, že čím větší je objekt, tím snadněji se rozbije, protože větší objekty mívají často různé kazy (praskliny, trhliny). Naše zjištění ale poukazují na to, že asteroidy jsou silnější, než jsme si původně mysleli a je třeba vynaložit více energie, aby se mohly kompletně rozbít," řekl Charles El Mir, doktor strojního inženýrství z University of Johns Hopkins a vedoucí autor studie.

Vědci sice disponují znalostmi tvrdosti skal, ale jen na laboratorní úrovni, kde měří tvrdost a další vlastnosti objektů ve velikosti lidské pěsti. U asteroidu, který může mít velikost velkoměsta, je už mnohem obtížnější předpovědět, jak se těleso za určitých podmínek zachová.

Předchozí studie simulovaly tyto objekty pomocí počítačového modelu. V potaz se brala křehkost nebo teplota tělesa a zdálo se, že když menší asteroid zasáhne větší, tak se rozpadne. Tým okolo El Mira to teď však vyvrátil. Jejich práce obsahuje podrobnější procesy, díky čemuž přišli na způsob, jak by dokázali v asteroidu vytvořit praskliny.

"Naší otázkou bylo, kolik energie je potřeba na to, abychom opravdu dokázali rozbít asteroid na malé kousky," uvedl El Mir. Zjistili, že po nárazu by se v asteroidu vytvořily miliony prasklin, což by z různých fragmentů udělalo něco na způsob písku, který by se v prasklinách různě přesypával, až by na povrchu asteroidu zůstal kráter. Když ale do svých propočtů započítali gravitaci, zjistili, že poškozené fragmenty by se v kráteru znovu stáhly k sobě, a asteroid by si tak udržel svou sílu.

"Může to znít jako sci-fi, ale velká část našeho výzkumu se věnovala kolizím asteroidů. Pokud třeba bude nějaký asteroid mířit na Zemi, bude lepší ho rozbít na malé kousky, nebo ho pošťouchnout jiným směrem? Pokud by platila druhá varianta, tak kolik síly by bylo potřeba, abychom ho odsunuli, aniž bychom ho rozbili? Jsou to skutečné otázky, které je potřeba zvažovat," uzavřel El Mir.

"Je jen otázkou času, než se tyhle velké akademické otázky budou muset přeměnit v odpověď na závažnou hrozbu, jíž budeme čelit. Musíme mít dobrou představu o tom, co uděláme, až nadejde čas. A vědecké úsilí, jako je tahle studie, nám pomůže nakonec tato rozhodnutí učinit," řekl K.T. Ramesh, ředitel Institutu pro extrémní materiály z téže univerzity jako El Mir.