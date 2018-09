Japonská sonda Hajabusa 2 vypustila u asteroidu dva roboty

Japonská sonda Hajabusa 2 u asteroidu Ryugu vzdáleného od Země zhruba 280 milionů kilometrů úspěšně vypustila dvojici robotických aparátů, které podle telemetrických dat dosedly na povrch. Japonská vesmírná agentura JAXA na tiskové konferenci uvedla, že úspěšné přistání zatím pouze předpokládá, neboť čeká na potvrzující informace, které bude mít v sobotu. JAXA plánuje, že sonda se s odebranými vzorky z asteroidu vrátí zpět na Zemi do konce roku 2020.

Sonda se přiblížila na vzdálenost 55 metrů od povrchu asteroidu a vypustila kontejner MINERVA-II 1, ve které je dvojice robotů pojmenovaných Rover-1A a Rover-1B. Aparáty, z nichž každý váží zhruba jeden kilogram, mají válcovitý tvar, jehož průměr je 18 centimetrů a výška sedm centimetrů, a jsou vybaveny kamerami, teplotními senzory, akcelerometrem a gyroskopem.

JAXA prozatím nezískala snímky potvrzující úspěšné přistání, ze získaných technických dat ale dosednutí předpokládá. Agentura vychází mimo jiné z údajů o elektrickém napětí, které u robotů pokleslo přesně v okamžiku, kdy by se dostaly do stínu, pokud by byly na povrchu. Robotická zařízení nekomunikují s pozemským střediskem přímo, ale spojení udržují přes pomalou linku se sondou, která poté signál přepošle Zemi.

Zajímavý je způsob pohybu robotů po povrchu. Kvůli mimořádně nízké přitažlivosti není možná jízda, neboť by aparát od asteroidu odpoutala, rovery proto budou poskakovat. Každý skok, který potrvá 15 minut, umožní přesun robota až o 15 metrů, uvedl portál Space.com.

Sonda Hajabusa 2 nese ještě kontejner MINERVA-II 2, ve kterém je robot Rover-2, a přistávací modul německé výroby MASCOT. Německý aparát by měl dosednout na asteroid počátkem října, Rover-2 pak až v příštích měsících.

Vzorek z kráteru

S prvním sběrem vzorků z povrchu JAXA počítá na konci října. Příští rok v březnu či dubnu pak sonda vystřelí na asteroid projektil, který na povrchu vytvoří malý kráter. Z jeho nitra pak chce JAXA odebrat vzorek.

Sonda se na vesmírnou pouť vydala v prosinci 2014, letos v červnu pak dorazila k asteroidu, u kterého setrvá do listopadu či prosince 2019.

Anglicky psaný název asteroidu Ryugu, který má průměr zhruba jeden kilometr, odkazuje na japonský mytologický podmořský palác Rjugu, tedy Dračí palác. Podle tradice se k němu na želvě vydal rybář, který se odtud vrátil s tajemnou krabičkou. Podobně by se měla k Zemi v roce 2020 vrátit i sonda Hajabusa 2 se vzorky.

Expedice Hajabusa 2 je druhým projektem JAXA zaměřeným na průzkum asteroidů a přepravu vzorků z nich na Zemi. První sondu japonští vědci vypustili v roce 2003 a její let byl úspěšný, i když návrat zkomplikovaly technické problémy. Pouzdro se vzorky nakonec na Zemi přistálo v polovině roku 2010.

Vedle Japonska se dosud takzvané měkké přistání na asteroidu podařilo jen Spojeným státům. Americká sonda Shoemaker v roce 2001 úspěšně dosedla na povrch Erota vzdáleném zhruba 315 milionů kilometrů od Země, čímž USA získaly celosvětové prvenství v takovémto druhu expedic.