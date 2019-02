Japonská sonda úspěšně odebrala vzorky z povrchu asteroidu

Japonská kosmická sonda Hajabusa 2 v noci na pátek SEČ úspěšně odebrala vzorky z asteroidu Ryugu vzdáleném asi 340 milionů kilometrů od Země. Na svém webu to oznámila japonská kosmická agentura JAXA. Aparát se těsně přiblížil k předem vybrané plošině o průměru šesti metrů a z povrchu planetky odebral pomocí sací hubice vzorky. Poté se opět od asteroidu, kolem kterého bude obíhat do konce roku, vzdálil.

Japonské kosmické agentuře mezitím na twitteru gratulovala řada lidí včetně odborníků a pracovníků jiných vesmírných organizací. Úspěch ocenil mimo jiné i tým amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), který má na starosti sondu OSIRIS-REx. Ta na konci loňského roku dorazila k planetce Bennu, z jejíhož povrchu stejným způsobem jako Hajabusa 2 odebere vzorky. Šéf NASA Jim Bridenstine následně na twitteru poznamenal, že se již těší, až Američané s japonskými kolegy získané vzorky porovnají.

Congratulations to @JAXA_en on a successful touchdown and retrieval! @NASA is looking forward to comparing data and sharing samples with Japan from our own asteroid sample return mission, @OSIRISREx, when it returns from asteroid Bennu in 2023. #haya2_TD https://t.co/i3thHAJXTA