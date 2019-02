NASA si chce zajistit místa v Sojuzech do roku 2020

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) si chce do roku 2020 zajistit místa pro své astronauty na palubě ruských kosmických lodí Sojuz, ačkoli již letos plánují Spojené státy s pomocí soukromých společností obnovit vlastní pilotované lety. NASA se tak rozhodl na základě doporučení svého poradního sboru pro bezpečnost vzdušného a kosmického prostoru ASAP. Místa v ruských lodích budou sloužit jako záloha.

NASA podle zveřejněné dohody počítá s jedním místem pro let letos na podzim a s jedním místem pro let na jaře v příštím roce. Toto opatření zajistí přítomnost Američanů na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) do září 2020. Cenu za místo materiál nezmiňuje, portál ars technika ale poznamenal, že v minulosti Američané platili za let včetně výcviku 81 milionů dolarů (1,8 miliardy korun).

Američané od ukončení letů raketoplánů v roce 2011 dopravují své astronauty do vesmíru na palubě ruských lodí. To se ale nyní změní, neboť soukromé společnosti SpaceX a Boeing dokončily vývoj vlastních lodí, které by ještě letos měly začít létat s posádkami.

Nejblíže je k pilotovaným letům SpaceX s lodí Crew Dragon. První testovací let, který bude ještě bez astronautů, by se mohl uskutečnit v sobotu 2. března. Na dnes večer místního času (v noci na sobotu SEČ) svolal NASA tiskovou konferenci, na které oznámí stav letové připravenosti lodě SpaceX, což je důležitý krok k uskutečnění zkušebního startu. V červenci se pak počítá s ostrým letem za přítomnosti astronautů.

Boeing by měl předvést svou loď CTS-100 Starliner také nejprve při testovacím letu bez posádky. Start se původně předpokládal v březnu, ale byl přesunut na duben, zatím bez přesného data. Následný první předváděcí let s přepravou astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici se plánuje na srpen.

Vedle toho americká společnost Lockheed Martin a evropský Airbus připravují pro NASA další kosmickou loď Orion, kterou budou tvořit dva moduly. Velitelský modul tohoto víceúčelového prostředku pro přepravu posádek (MPCV) má na starosti Lockheed Martin a servisní modul Airbus.

Orion má vedle dopravy astronautů na ISS a zpět na Zemi také létat s posádkami do hlubokého vesmíru. Plánuje se, že s ním lidé v budoucnu budou provádět výzkum Měsíce, asteroidů i planety Marsu. První mise s lidskou posádkou se zatím nepředpokládá dříve než v roce 2023.