NASA zveřejnila první ostrý snímek planetky Ultima Thule

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) na středeční tiskové konferenci zveřejnil první ostrý snímek planetky Ultima Thule, který pořídila sonda New Horizons během úterního průletu. NASA již v úterý ukázala snímek z neděle před maximálním přiblížením sondy, fotografie ale i přes digitální očištění byla značně zrnitá; přesto ukazovala v hrubých rysech podobu planetky. Tu šéf projektu New Horizons Alan Stern přirovnal ke sněhulákovi.

Dnes zveřejněná fotografie umožňuje vědcům získat jasnou představu o podobě planetky v Kuiperově pásu, která je od Země vzdálena 6,6 miliardy kilometrů. V nadcházejících dnech a týdnech NASA očekává ještě ostřejší snímky. "Nyní máme méně než jedno procento dat," poznamenal Stern. Sonda informace stále odesílá na Zemi.

Stern podobu planetky Ultima Thule přirovnal ke sněhulákovi ze dvou koulí o délce 33 kilometrů. Planetku tvoří dva objekty - ten větší se nazývá Ultima, ten menší pak Thule. Patrné je také to, že povrch planetky je červený.

V době před 4,5 miliardy let byla Ultima Thule jen rotujícím mračnem drobných těles, která se začala slučovat. Odborníci předpokládají, že postupně vznikly dva větší objekty obíhající společné těžiště, které se k sobě přibližovaly, až se nakonec spojily v takzvané kontaktní binární těleso.

Jeff Moore z týmu New Horizons uvedl, že spojení obou částí nastalo pravděpodobně ve velmi nízké rychlosti dvou či tří kilometrů v hodině. Pro zábavu publika poznamenal, že kdyby do sebe takto ťukla dvě auta, nestálo by za to ani vyplňovat formulář pro pojišťovnu.

Ultima Thule se v úterý stala nejvzdálenějším vesmírným tělesem, které dosud navštívila sonda vyslaná lidmi. Vědci planetku považují za jakousi časovou konzervu, neboť mají za to, že objekty na okraji sluneční soustavy se od počátků vesmíru téměř nezměnily.