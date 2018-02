Simulace pobytu na Marsu. Vědci trénují v ománské poušti

V ománské poušti pokračuje simulační projekt, při němž se má ověřit technologie, s níž se počítá pro vyslání lidí na Mars. Podmínky v Ománu se podle vědců podobají těm, které čekají lidi na rudé planetě. Projektu se podle agentury AP účastní 200 vědců z 25 zemí.

Plány na vyslání lidí na Mars se zabývá vědecký svět v mnoha státech a Elon Musk, jehož firma SpaceX tento týden vyslala do vesmíru nejsilnější raketový nosič Falcon Heavy, si myslí, že by se lidé mohli po Marsu projít za několik desítek let.

Astronauti ve skafandrech zatím v Ománu testovali funkčnost georadaru. Jeden z nich Kartik Kumar řekl, že dalším krokem bude vyřešit problémy, které se netýkají technologie. Například potíže, jež vyvolává izolace, nebo reakce při náhlých zdravotních problémech.

Mnoho užitečných dovedností se učí astronauti na mezinárodní vesmírné stanici (ISS), ale velká část přípravy na meziplanetární lety se odehrává na Zemi.

Poušť v ománské provincii Zufár je jedním z nejpustších míst na Zemi. Za teplot, které dosahují i 51 stupňů Celsia, tam přežívá minimum zvířat i rostlin. Základna pro simulaci pobytu na Marsu leží na východním okraji pouště. Jde o větší nafukovací buňku obklopenou menšími kontejnery, v nich jsou laboratoře a prostory pro personál.

Simulační projekt AMADEE-18 má poskytnout prostor pro otestování technologie a systémů, které mají udržet astronauty na Marsu při životě. Na místě je podle ománských sdělovacích prostředků 16 vědců z Francie, Německa, Španělska, Nizozemska, Portugalska a také zástupce ománské astronomické společnosti.

První fáze projektu začala 31. ledna, druhá bude pokračovat od 9. února do 1. března. Při ní budou monitorováni astronauti, kteří budou v přísné izolaci. Počítá se s provedením 19 experimentů, mezi nimiž bude sbírání vzorků, přesuny robotů a schopnost odesílat informace do informačního střediska, které bylo zřízeno v Rakousku.

AMADEE-18 se označuje za mimořádně ambiciózní projekt spojený s plány expedice na Mars. Předcházely mu experimenty na ledovci v Alpách, v jeskynních prostorách ve Španělsku a také v poušti v Maroku. Simulační projekt financovali hlavně soukromí dárci a přišel na půl milionu eur (více než 12 miliard korun).