SpaceX vybral prvního turistu pro let kolem Měsíce

Soukromá americká vesmírná společnost SpaceX podnikatele Elona Muska uzavřela kontrakt s prvním turistou, který se vydá na oběžnou dráhu kolem Měsíce. Jméno pasažéra se prý veřejnost dozví příští pondělí.



"SpaceX se dohodla s prvním soukromým pasažérem pro let kolem Měsíce na palubě našeho dopravního prostředku BFR. Bude to důležitý krok k naplnění snů lidí o cestách do vesmíru," uvedla společnost.

Cestu má umožnit zcela nová, mohutná a opětovně využitelná raketa BFR, s níž chce SpaceX kolonizovat i Mars. Cesta kolem Měsíce se podle původních plánů měla uskutečnit už koncem letošního roku, podle zprávy listu The Wall Street Journal byl ale start přeložen na polovinu roku 2019.

V pondělí má SpaceX oznámit nejen jméno měsíčního turisty, ale i informaci o tom, proč se jím má stát právě on, uvedla firma na twitteru. Už dříve se objevily spekulace, že půjde o Japonce.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle-an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk