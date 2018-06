Vědci: Duny a ledové plochy na povrchu Pluta jsou záhada

Na povrchu trpasličí planety Pluto zaznamenali vědci rozlehlé ledové pláně či duny. Chladná planeta složena z kamenných minerálů a extrémně tenké atmosféry nyní pro vědce představuje jednu velkou záhadu. Už dříve je překvapilo, že Pluto a jeho měsíce nejsou mrtvé planety, jak původně předpokládali. Informaci přinesl server theguardian.com.

Na Plutu je totiž asi deseti tisíckrát nižší tlak než na Zemi, proto vědci Nasa nepředpokládali, že by mohl mít vítr takovou sílu, aby byl schopný vytvořit duny. Současně panovaly dohady o extrémně tenké atmosféře především s obsahem dusíku, malým množstvím metanu a oxidu uhelnatého "Věděli jsme, že se Pluto nachází daleko od Země a je velmi chladné. Odehrává se tam ale navíc mnoho procesů, které jsme neočekávali. Rozhodně stojí za návštěvu," přiznává planetární vědkyně Jani Redebaughová. Duny zachytila vesmírná loď NASA New Horizons.

Duny na povrchu Pluta vypadají dokonce podobně jako ty v Údolí smrti v Kalifornii nebo v čínské poušti Taklamakan, ačkoliv se jejich složení podle Redebaughové liší. "Na Plutu je trochu nižší hustota písku, než na jakou jsme zvyklí na Zemi. Takže by nám v ruce připadal lehčí, zároveň by se jako by táhl a pod nohama by to mírně křupalo," popisuje vědkyně. Podobné duny objevili vědci v minulosti na Marsu a Venuši, na povrchu Pluta se ale formovaly až posledních 500 let a možná až dodnes. Duny jsou vysoké desítky metrů.

Mezi nově odhalenými poznatky je i velká ledová planina v oblasti Région Tombaugh, jak vědci nazvali tuto rozlehlou zónu ve tvaru srdce. "Objevení této dost mladé pláně na Plutu překonává naše veškerá očekávání. Nejsou vidět krátery po nějakých nedávných dopadech asteroidů, takže tato zóna je dost mladá, méně než sto milionů let. Pravděpodobně se ještě stále tvaruje geologickým procesem," konstatoval vědec NASA Jeffrey Moore.

Pluto je největší a po Eris druhou nejhmotnější známou trpasličí planetou sluneční soustavy, zároveň se jedná o deváté největší a desáté nejhmotnější těleso, které obíhá přímo okolo Slunce. Pluto se skládá především z kamenných minerálů a ledu.