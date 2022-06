Viry přežívají ve sladké vodě díky tomu, že se přichytí na mikroplasty

Viry, které způsobují průjmy a další žaludeční potíže, jako je rotavirus, mohou ve sladké vodě zůstat infekční až po dobu tří dnů, pokud se přichytí na mikroplasty. Vyplývá to z nové studie vědců ze skotské univerzity ve Stirlingu, o které informoval list The Guardian.

"Zjistili jsme, že viry se mohou přichytit na mikroplasty, což jim umožňuje přežít ve vodě tři dny, možná i déle," řekl vedoucí výzkumu Richard Quilliam. Podle vědce zůstávají viry přilepené k mikroplastům infekční, a představují tak možné zdravotní riziko. Tři dny jsou "dost dlouhá doba na to, aby se dostaly z čistírny odpadních vod na veřejnou pláž," řekl Quilliam. Tyto plastové částice jsou tak malé, že je plavci mohou spolknout.

Čistírny odpadních vod nebyly podle vědců schopny mikroplasty zachytit. "I když čistička dělá vše pro to, aby odpadní vody vyčistila, vypouštěná voda stále obsahuje mikroplasty, které se pak dostávají do řeky, do ústí a končí na pláži," uvedl Quilliam.

Přestože dopad mikroplastů na lidské zdraví zůstává nejistý, "pokud jsou tyto kousky mikroplastů kolonizovány lidskými patogeny, pak by to mohlo představovat významné zdravotní riziko", uvedl Quilliam.

Vědci tvrdí, že znečištění mikroplasty je v současnosti všudypřítomné, takže se mu lidé nemohou vyhnout. Vzrůstají proto obavy o působení těchto drobných plastových částic na zdraví. V laboratoři se potvrdilo, že mohou poškozovat lidské buňky. Vědci už také prokázali, že polétavý prach a další jemné částice vedou například v souvislosti se znečištěným ovzduším k milionům předčasných úmrtí ročně.

Výzkumníci testovali dva typy virů - viry s obalem, tedy lipidovou membránou, jako je virus chřipky, a viry bez obalu, tedy enterické viry, jako jsou rotaviry a noroviry. Zjistili, že u virů s lipidovou membránou se obal rychle rozpustil a virus zahynul, zatímco viry bez obalu se úspěšně přichytily na mikroplasty a přežily.

Podle Quilliama se viry umějí přilepit i na přírodní povrchy, plastové mikročástice ale vydrží mnohem déle. Vědci testovali infekčnost po dobu tří dnů. Cílem jejich příštího výzkumu je ale prozkoumat, jak dlouho mohou zůstat infekční.

Další studie Quilliamova týmu z minulého měsíce zjistila, že množství fekálních bakterií na vlhčených ubrouscích a vatových tyčinkách vyplavených na plážích představuje zdravotní riziko. Poprvé zjistili, že bakterie z odpadních vod zůstávají přichycené na plastových ubrouscích na skotských plážích v roce 2019.