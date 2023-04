Vztahy Sýrie a Saudské Arábie se oteplují. Připravují znovuotevření ambasád

Sýrie a Saúdská Arábie směřují ke znovuotevření vzájemných ambasád a k obnovení letů mezi oběma zeměmi. Stalo by se tak poprvé za více než deset let, uvedla agentura AP. Obě blízkovýchodní země to dnes oznámily ve společném prohlášení.

Oznámení následuje po návštěvě šéfa syrské diplomacie v Saúdské Arábii. Fajsal Mikdád do království zamířil ve středu. Šlo o první návštěvu šéfa syrské diplomacie v této zemi od vypuknutí občanské války v Sýrii v roce 2011, po níž řada arabských zemí přerušila vztahy se syrskou vládou. Zhroucení vztahů mezi oběma zeměmi vyvrcholilo vyloučením Syrie z Ligy arabských států (LAS).

Arabské státy se vyhýbaly komunikaci s Damaškem zejména kvůli brutálním zásahům syrského prezidenta Bašára Asada vůči opozici a povstalcům v zemi. Nicméně v posledních letech, kdy se Asadovi podařilo upevnit kontrolu nad většinou Sýrie, začaly sousední země podnikat kroky vedoucí ke sblížení, napsala agentura AP. Sbližování se urychlilo po zemětřesení, které zasáhlo Turecko a Sýrii letos 6. února a kdy Damašku začaly pomáhat právě i okolní arabské státy.

K ukončení diplomatické izolace syrského prezidenta Bašára Asada ze strany arabských zemí se schylovalo již delší dobu. Už loni v březnu Asad vyjel poprvé od zahájení války ve své zemi do jiného arabského státu - navštívil Spojené arabské emiráty (SAE). Minulý měsíc syrský prezident navštívil SAE podruhé a předtím v únoru zavítal Asad i do Ománu. SAE už dříve vyzvaly také k obnovení členství Sýrie v Lize arabských států.

Návštěva syrského ministra v Saúdské Arábii přichází nedlouho poté, co Sýrie oznámila, že znovu otevře svou ambasádu v Tunisku. Severoafrická země s Damaškem přerušila vztahy v roce 2012.