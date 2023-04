Za péči o mazlíčky utratíme tisíce korun

Za péči o domácí mazlíčky jsou Češi ochotni zaplatit i ně-kolik tisíc korun, nejoblíbenější jsou psi a kočky, násle-dují hlodavci a rybičky. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci potřeb pro zvířata. Podle nich je velký zájem i o agamy, chameleony nebo suchozemské želvy.



Češi vyhledávají stále kvalitnější krmiva, na trhu se za-čínají uplatňovat i ta, která pochází z udržitelných zdrojů a lokálních surovin. "Z našich průzkumů navíc vyplývá, že na kvalitní krmivo přecházejí také majitelé, kteří dříve svým mazlíčkům vařili," uvedl provozní ředitel obchodů Super Zoo Luboš Rejchrt. Trendem posledních měsíců jsou dále interaktivní hračky pro zvířata, jako jsou například hlavolamy nebo čmuchací koberečky, doplnil.

V Česku je podle Rejchrta velké množství nadšenců do terarijních zvířat. "Když se někdo zamiluje do těchto maz-líčků, většinou nezůstává u jednoho," uvedl. Pozoruje také zvýšený zájem o kočky. Někteří zákazníci je začínají upřednostňovat před psy kvůli tomu, že jsou časově i fi-nančně méně náročné na péči, doplnil. Za potřeby pro kočky zákazníci Super Zoo podle Rejchrta utratí asi 600 korun měsíčně, v případě psů je to 700 korun za měsíc, uvedl.

Nejčastější chybou při výběru krmiv je neznalost složení a potřeb domácího mazlíčka, uvedl Štefan Šraga z e-shopu Krmivo-platinum.cz. Někteří chovatelé podle něj také stravu špatně dávkují.

"Kolikrát jim nasypou plnou misku s tím, aby jedli, kdy chtějí a pak se diví, že zvíře v dalších dnech nechce jíst," uvedl. Kvalitní krmiva jsou podle něj drahá, majitel však ušetří za případnou návštěvu veterináře, dodal.

To, že jsou domácí mazlíčci důležitou součástí rodiny, pozoruje ředitelka Krematoria zvířat v Praze Kateřina Prošková. O zpopelnění podle ní žádají i majitelé andulek nebo morčat. Nejvíce kremací je vždy od října do jara, kdy zvířata častěji umírají, uvedla. Zájem je také o rozlučkový obřad, kdy si pozůstalí nechají promítat vzpomínkové fotografie. Při hmotnosti mazlíčka do deseti kilogramů podle Proškové služba v základu vyjde na 5000 korun. "Atmosféra na obřadu je kolikrát taková, jako když člověku umře blíz-ký člověk," řekla.

Podle Andrey Šulcové z obchodu Energy, který se specializuje na doplňky stravy pro lidi i zvířata, roste počet chovatelů, kteří se starají i o psychickou rovnováhu svých domácích mazlíčků. Zvýšenou poptávku po kapičkách na uklidnění pozoruje například v období letních dovolených, kdy zvířata tráví hodně času na cestách, nebo před silve-strem.

Zájem o chovatelské potřeby letos podle srovnávače cen Heureka.cz proti minulému roku stoupl o více než desetinu. Zákazníci vyhledávají například steliva a toalety pro koč-ky nebo klece, řekl datový analytik Heureky Martin Slavě-tínský. V případě krmiv podle něj roste zájem o větší balení sedmi až 15 kilogramů. Lidé naopak šetří na pelíšcích, oblečcích nebo škrabadlech, uvedl.

Na e-shopu Mall.cz v posledních dnech skokově narostly prodeje konzerv a kapsiček pro kočky, u psů naopak vedou granule. Za krmivo zákazníci průměrně utratí 500 korun, meziročně o 15 procent více, řekl mluvčí Jakub Charvát. V kategorii potřeb pro domácí mazlíčky jsou v nabídce e-shopu také ortopedické pelechy, venkovní lehátka nebo elektronický výcvikový systém, který psa stimuluje vibracemi a tóny, uvedl Charvát.