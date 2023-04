Soud v Brně uložil muži za trojnásobnou vraždu na Prostějovsku doživotí

Krajský soud v Brně dnes uložil muži za loňskou trojnásobnou vraždu v Kostelci na Hané na Prostějovsku a vydírání doživotní trest. Tehdy devětadvacetiletý muž zavraždil bratra, sestru a otce. Muž se k činu přiznal, uvedl, že nenávist zvítězila. Žalobkyně pro něj navrhla 30 let vězení či doživotí, obhájkyně trest při spodní hranici trestní sazby a zabezpečovací detenci. Soud rozsudek vyhlašuje.

Tragédie se stala loni 29. dubna, členy rodiny muž ubodal desítkami ran nožem. Soud se případem začal zabývat v polovině letošního února. Muž se k vraždám plně doznal. Uvedl, že ho členové rodiny bezdůvodně uráželi a vymýšleli si k tomu i záminky, chtěli, aby se odstěhoval. On si ale nedokázal najít stabilní práci. "Nenávist ve mně zvítězila, spáchal jsem to, co jsem spáchal. Už to nemůžu vrátit zpátky. Nenáviděl jsem všechny tři, asi stejně," uvedl dříve muž.