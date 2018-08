Další zatčení. Tažení proti homosexuálům v Nigérii pokračuje

Nigerijská policie zadržela při víkendových raziích v obchodní metropoli Lagosu 57 mužů podezřelých z homosexuality. Veřejné projevy náklonnosti k osobám stejného pohlaví jsou v této západoafrické zemi trestné. Muži se účastnili večírku homosexuálů v jednom z hotelů, informoval v úterý zpravodajský server BBC.

V Nigérii od roku 2014 platí zákaz homosexuálních sňatků, ale i setkávání gayů či provozování a navštěvování gayklubů, spolků a organizací. Zákon postihuje i homosexuály, kteří by dávali svůj vztah veřejně najevo. Za uzavření sňatku osob stejného pohlaví hrozí usvědčeným osobám až 14 let za mřížemi, za veřejný projev náklonnosti či setkávání pak deset let.

Policie od schválení zákona podnikla několik zátahů na osoby, které udržují homosexuální styky. K zatýkání však podle BBC dochází jen zřídka, většina homosexuálů totiž svou sexuální orientaci tají.