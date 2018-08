Egypt posiluje cenzuru na internetu. Hrozí pokuty i vězení

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí podepsal zákon posilující kontrolu nad internetem. Úřady mohou zablokovat webové stránky, pokud usoudí, že ohrožují národní bezpečnost nebo hospodářství, informoval o víkendu server BBC. Na základě zákona pro boj s "kyberzločinem" bude osobám usvědčeným z provozování nebo i jen z navštívení takových stránek hrozit vězení nebo pokuta.

Úřady tvrdí, že nová opatření jsou nutná v boji proti destabilizaci a terorismu. Organizace na ochranu lidských práva ale vládu viní z pokusu potlačit jakýkoli politický odpor v zemi.

Káhirské Sdružení pro svobodu myšlení a projevu uvedlo, že už před ratifikací zákona bylo v Egyptě zablokováno více než pět set webových stránek.

Minulý měsíc egyptský parlament schválil jiný zákon, který má úřadům umožnit dohlížet na jakékoli účty na sociálních sítích s více než pět tisíc sledujícími. Tento zákon ještě na prezidentův podpis čeká.

Pozorovatelé upozorňují, že vzhledem k zákazům pouličních protestů zůstává internet jedním z posledních míst, kde mohou Egypťané vyjadřovat odlišné názory.

Organizace Human Rights Watch v červenci varovala, že egyptské úřady stále častěji při neoprávněném pronásledování novinářů, aktivistů a kritiků vlády využívají zákonů určených k boji proti terorismu a vyhlašování mimořádného stavu

Nedávno byli zadrženi například známý aktivista a bloger Vaíl Abbás nebo komik Šádí abú Zajd.

#Egyptian President al-Sisi has signed a new law that tightens controls over the #Internet https://t.co/xyJTszcRwL