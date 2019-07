Kapské město sužují války gangů. Policii pomohou vojáci

Jihoafrická republika rozmístí v ulicích Kapského Města vojáky, kteří mají policii pomoci potlačit narůstající násilí. Země k podobným bezpečnostním krokům přistupuje většinou jen přes vánoční svátky a během novoročních oslav, kdy v chudších částech města ovládaných gangy významně narůstá kriminalita, napsala agentura Reuters.

Míru kriminality hlavně v černošských a rasově smíšených chudinských čtvrtích místní úřady tento týden přirovnaly k válečné zóně, od počátku roku zde bylo zabito téměř 2000 lidí. Nejproblematičtější jsou slumy na předměstí Kapského Města, kde k aktivitě gangů přispívá vysoká míra nezaměstnanosti a užívání drog.

Jihoafrická vláda chce několik stovek vojáků vyslat do ulic od července do října. Navýšení ostrahy je odpovědí i na případ několikanásobné vraždy, který minulý týden otřásl celou zemí. Vrah zastřelil šest žen ve věku od 18 do 26 let v jejich vlastním domově, den nato bylo při různých incidentech zastřeleno pět mladých mužů.

"V Západním Kapsku bylo za posledních šest měsíců zavražděno 1875 lidí. To znamená, že ti sociálně nejslabší občané žijí ve válečné zóně," uvedl jeden z představitelů dohlížející na bezpečnost provincie Albert Fritz.

Opatření ministerstva obrany má i své kritiky. Podle bezpečnostního analytika Garetha Newhama nasazení armády problém nevyřeší. "Je to krátkodobá a neudržitelná náplast na krizi," uvedl Newham.