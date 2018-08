Mnangagwa obhájil prezidentskou funkci, násilnosti pokračují

Prezidentské volby v Zimbabwe vyhrál úřadující prezident Emmerson Mnangagwa se ziskem 50,8 procenta hlasů (2,46 milionu). Hlavní opoziční vyzyvatel Nelson Chamisa dostal 44,3 procenta hlasů (2,15 milionu). V pátek to oznámila volební komise. Mnangagwa vzápětí vyzval Zimbabwany k jednotě, Chamisa výsledky zpochybnil.

"Toto je nový začátek. Spojme se v míru, jednotě a lásce a vybudujme společně nové Zimbabwe pro všechny!" napsal Mnangagwa na twitteru.

Opoziční kandidát Chamisa vyzval volební komisi, aby zveřejnila "řádné a ověřené výsledky". "Úroveň neprůhlednosti, nedostatku pravdy, morálního úpadku a nedostatku hodnot je nepochopitelná," uvedl Chamisa na adresu volební komise. "Myslel jsem si, že zvítězí síla vůle nad vůlí síly," dodal.

Agentura AP upozornila, že opozice, ať už u soudu, anebo v ulicích, výsledky voleb téměř jistě napadne. Už těsně před vyhlášením prezidenta Mnangagwy vítězem voleb předseda opozičního Hnutí pro demokratickou změnu (MDC) Morgen Komichi prohlásil, že jeho strana výsledky prezidentských voleb odmítá.

Pondělní volby v Zimbabwe byly první po sesazení dlouholetého vůdce Roberta Mugabeho, který zemi vládl 37 let. Mnangagwa býval Mugabeho pravou rukou a zemi fakticky vládne od Mugabeho sesazení loni v listopadu.

Zimbabwané v pondělí kromě prezidenta volili také poslance i členy místních zastupitelstev. Volební komise ve čtvrtek potvrdila výsledky parlamentních voleb, podle nichž vládní strana Africký národní svaz Zimbabwe - Vlastenecká fronta (ZANU-PF) získala ve 210členném parlamentu 145 křesel. Zajistila si tak dvoutřetinovou většinu potřebnou k prosazení ústavních změn.

Protesty proti výsledkům voleb si již vyžádaly oběti na životech. Při středečních srážkách policie s příznivci opozice v metropoli Harare zemřelo šest lidí a dalších 14 utrpělo zranění.

Zimbabwe od dosažení nezávislosti v roce 1980 zažila jen dva prezidenty, oba vzešlé ze ZANU-PF: Mugabeho a jeho někdejšího viceprezidenta Mnangagwu, který se kvůli nelítostné povaze těší přezdívce "krokodýl", poznamenala agentura AFP.

