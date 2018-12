Na bývalou první dámu Zimbawbe byl v JAR vydán zatykač

Jihoafrická prokuratura vydala zatykač na bývalou první dámu Zimbabwe Grace Mugabeovou. Oznámil to server Times Live. Mugabeová byla loni obviněna z napadení modelky Gabrielly Engelsové v Jihoafrické republice, ale jihoafrické úřady jí tehdy přiznaly diplomatickou imunitu a umožnily odjet ze země.

Konflikt se stal v srpnu v hotelu v johannesburské luxusní čtvrti Sandton. Mugabeová podle tehdejších informací napadla Engelsovou elektrickým kabelem a poranila ji na hlavě. Modelka ještě se dvěma lidmi čekala v hotelovém apartmá na schůzku s jedním z Mugabeho synů. Existenci příkazu k zadržení potvrdil policejní mluvčí Vishnu Naidoo, podle nějž byl zatykač vydán minulý čtvrtek. Harare ani Mugabeová informaci zatím nekomentovaly.

Jihoafrická republika umožnila Mugabeové odjet na základě přiznané diplomatické imunity, avšak letos v červenci soud toto vládní rozhodnutí zrušil. Do Jihoafrické republiky tehdy žena přicestovala kvůli lékařské prohlídce na běžný pas a imunita se na ni nevztahovala. Mugabeové ji ale dodatečně přiznala tehdejší jihoafrická ministryně zahraničí Maite Nkoanaová-Mashabaneová. Manžel Mugabeové Robert Mugabe vládl v Zimbabwe do loňska 37 let. Letos v červenci byl jeho nástupcem zvolen někdejší viceprezident Emmerson Mnangagwa.