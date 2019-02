Súdánská bezpečnost zatkla dvě desítky opozičních představitelů

Súdánská bezpečnost zadržela přes dvacet představitelů opozice, kteří se vydali k prezidentskému paláci s peticí vyzývající hlavu státu Umara Bašíra k odstoupení. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na čelného opozičního činitele.

Řadou súdánských měst zmítají od 19. prosince protesty. Jejich účastníci, pobouření nedostatkem potravin a paliv a dalšími ekonomickými problémy v zemi, požadují konec Bašírova dlouhého vládnutí. Čtvrteční hromadné zatčení je největším úderem vlády proti opozici od vypuknutí nynějších protestů, poznamenal Reuters.

Podle Raby Mahdíové, dcery opozičního vůdce Sádika Mahdího, je mezi zadrženými generální tajemník komunistické strany Muhamad Mochtar Chatíb a tři členové vedení Lidové strany Umma. Vůdcem této strany je právě Sádik Mahdí - poslední demokraticky zvolený předseda vlády, kterého svrhl v roce 1989 při puči Umar Bašír.

A peaceful sit-in today by employees at Ericxon Sudan- Khartoum Protesting in front of the headquarters of the company. #21ofFebruary #SudanUpRising #SudanRevaluation #SudanProtests pic.twitter.com/JjbWnd3VCX

Skupina opozičníků byla zatčena v centru Chartúmu. Právě se připravovala k doručení petice, která požaduje vytvoření přechodné vlády, jež by nahradila Bašíra a jeho administrativu.

Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal na Bašíra v roce 2009 a 2010 zatykač, neboť jej podezírá z genocidy a zločinů proti lidskosti během potlačení povstání v oblasti Dárfúr. Bašír všechna obvinění popírá a snaží se o odstranění Súdánu ze seznamu zemí, které USA obviňují ze státní podpory terorismu. Zařazení na tento seznam znamená zablokování investic a finanční pomoci.

The Government of #Sudan must end its violent repression of protests, and conduct an independent and transparent investigation to bring to justice those responsible for the killing of protesters and attacks on hospitals during the #SudanProtests. https://t.co/stVdqfsTr9