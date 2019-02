V Káhiře explodovala lokomotiva. Na nástupišti hořeli lidé

Při požáru na hlavním nádraží v Káhiře zemřelo 25 lidí. Oznámil to ředitel káhirské nemocnice. Zranění podle něj utrpělo 47 osob a bilance zřejmě ještě není konečná. Předchozí zprávy hovořily o 20 mrtvých a 40 raněných. Nejsou zmínky o možnosti, že na místě mohli být cizinci. Egyptské ministerstvo dopravy informovalo, že nehoda, jejíž příčina není jasná, se stala na šestém nástupišti ráno, kdy na místě bylo hodně lidí. Vlak přijížděl z Alexandrie.

Požár vypukl na Ramsesově nádraží, když vlaková souprava narazila do ocelové bariéry. Fotografie na sociálních sítích zachycují hustý černý dým nad nádražím, podle svědků se těla ocitla v kolejišti. Podle zdroje stanice al-Džazíra na lokomotivě vjíždějící do nádraží explodovala nádrž s palivem.

#UPDATE A fiery train crash killed at least 20 people at Cairo's main railway station on Wednesday, Egyptian security and medical sources say https://t.co/Lnghru9NT5 pic.twitter.com/b6KqCQRHRn

"Všichni začali utíkat, ale mnoho lidí zemřelo, když vybuchla lokomotiva. Viděla jsem na zemi ležet nejméně devět těl," řekla svědkyně Míná Ghálíová.

Další svědek Ibráhím Husajn řekl, že zahlédl, jak z lokomotivy gestikuloval muž a volal, že nefungují brzdy. Pak z lokomotivy vyskočil. Ahmad Abdattaváb zase viděl, že na nástupišti čekalo zrovna hodně lidí. "Zachvátil je oheň, hořeli a utíkali, dokud o několik metrů dál neupadli. Byla to děsivá scéna," řekl. Další svědci uvedli, že viděli v lokomotivě plameny ještě před nárazem.

Server listu al-Ahrám informoval, že policie část nádraží uzavřela. Na místo přijeli požárníci a sanitky a železniční správa do odvolání zastavila provoz vlaků.

Strojvůdce byl v kritickém stavu převezen do nemocnice. Na místo se vydalo několik členů vlády včetně ministra dopravy Hišáma Arafáta. Ten řekl, že příčinu nehody objasní technická komise. Premiér Mustafá Madbúlí v prohlášení slíbil přísný trest pro viníky a generální prokurátor zahájil vyšetřování. Policisté prověřují kamerové záběry a vyslýchají svědky. Madbúlí také řekl, že ministryně zdravotnictví sleduje případy zraněných. "Životy Egypťanů jsou pro nás všechny to nejdůležitější, vyšetřování povede jeden výbor spolu s generální prokuraturou," sdělil premiér.

EGYPT: 24 dead, dozens injured in an explosion at a station in Cairo, Egypt pic.twitter.com/WMctq1vlJa

Agentura Reuters připomenula, že Egypt má jednu z nejstarších železničních sítí v regionu a železniční nehody jsou tam časté. Občané si stěžují, že se vládám nedaří zajistit základní bezpečnost. Student Alí Ramadán, který dnes utrpěl popáleniny, ale podařilo se mu vyváznout, řekl, že neví, "kdy konečně ta vlaková neštěstí skončí". "Řekli nám, že mají nové lokomotivy a vlaky za miliony dolarů, ale lidé při železničních neštěstích stále umírají," prohlásil Ramadán.

Velké vlakové neštěstí se v Egyptě stalo například v roce 2017, kdy o život přišlo 43 lidí a přes 100 dalších bylo zraněno. V Alexandrii se tehdy srazily dva osobní vlaky. Vůbec nejtragičtější byla nehoda v roce 2002 u Káhiry. Osobní vlak tehdy začal hořet a o život přišlo 370 lidí.

This incident at Ramses Station in Cairo looks really horrible. Pictures and videos are grim. Reports of at least 24 dead and many more injured. Stay safe everyone.😕 pic.twitter.com/V1oWvibBX8